У 2026 році заплата вчителів зросте на 50%: скільки тепер отримуватимуть фахівці (відео)

В Україні з початку 2026 року українські вчителі отримають суттєве підвищення зарплат — мінімальна "мінімалка" зросте на 50%, а середній педагог зможе заробляти близько 30 тисяч гривень на місяць.

Related video

Як розповів народний депутат від фракції "Слуга Народу" Руслан Горбенко в ефірі програми Вечір.LIVE, наразі середня заробітна плата українського вчителя становить близько 15 тисяч гривень на місяць. З додатковими виплатами за керівництво класом, проведення позанавчальних занять та іншими надбавками заробіток педагогів може сягати до 20 тисяч гривень. Із запланованим підвищенням "мінімалки" на 50% середня зарплата вчителя збільшиться приблизно до 30 тисяч гривень.

Окрім цього, Горбенко зазначив, що це підвищення не обмежується окремими категоріями вчителів, а охоплює всіх освітян країни. Він наголосив, що цей крок є "великим проривом" у вшануванні праці педагогів під час війни та підкреслив важливість підтримки тих, хто формує інтелектуальне і моральне майбутнє України.

"Під час війни, на мою думку, це великий крок і справжній прорив у вшануванні наших вчителів, адже вони навчають наших дітей — а це формує наше майбутнє", — зауважив він.

Нагадаємо, що уряд України затвердив проєкт Державного бюджету на 2026 рік, передбачивши на освіту рекордні видатки — понад 265 млрд гривень, що на 66,5 млрд більше порівняно з минулим роком. Зокрема, у проєкті бюджету закладено суттєве підвищення зарплат педагогів. Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, вчителі отримають загалом на 50% більше упродовж року: підвищення відбудеться поетапно — на 30% із 1 січня та додатково на 20%.

Також Фокус писав, що, за словами міністра освіти і науки Оксена Лісового, у 2026 році українським учителям збережеться надбавка у розмірі 2 тисячі гривень, проте додаткове підвищення базової зарплати наразі не передбачене.