В 2026 году зарплата учителей вырастет на 50%: сколько теперь будут получать специалисты (видео)

В Украине с начала 2026 года украинские учителя получат существенное повышение зарплат — минимальная "минималка" вырастет на 50%, а средний педагог сможет зарабатывать около 30 тысяч гривен в месяц.

Related video

Как рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко в эфире программы Вечер.LIVE, сейчас средняя заработная плата украинского учителя составляет около 15 тысяч гривен в месяц. С дополнительными выплатами за руководство классом, проведение внеучебных занятий и другими надбавками заработок педагогов может достигать до 20 тысяч гривен. С запланированным повышением "минималки" на 50% средняя зарплата учителя увеличится примерно до 30 тысяч гривен.

Кроме этого, Горбенко отметил, что это повышение не ограничивается отдельными категориями учителей, а охватывает всех педагогов страны. Он отметил, что этот шаг является "большим прорывом" в чествовании труда педагогов во время войны и подчеркнул важность поддержки тех, кто формирует интеллектуальное и моральное будущее Украины.

"Во время войны, по моему мнению, это большой шаг и настоящий прорыв в чествовании наших учителей, ведь они учат наших детей — а это формирует наше будущее", — отметил он.

Напомним, что правительство Украины утвердило проект Государственного бюджета на 2026 год, предусмотрев на образование рекордные расходы — более 265 млрд гривен, что на 66,5 млрд больше по сравнению с прошлым годом. В частности, в проекте бюджета заложено существенное повышение зарплат педагогов. Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, учителя получат в целом на 50% больше в течение года: повышение произойдет поэтапно — на 30% с 1 января и дополнительно на 20%.

Также Фокус писал, что, по словам министра образования и науки Оксена Лисового, в 2026 году украинским учителям сохранится надбавка в размере 2 тысячи гривен, однако дополнительное повышение базовой зарплаты пока не предусмотрено.