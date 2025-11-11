Повышения зарплат учителей до трех "минималок" не будет: Кабмин не поддержал правки, — нардеп

Кабмин не поддержал поправки к проекту государственного бюджета, которые предусматривали увеличение зарплат учителей до трех "минималок" с 1 сентября 2026 года. По словам нардепа Даниила Гетманцева, парламент сейчас дискутирует с правительством по этому вопросу.

О том, что Кабинет министров Украины не включил правки о повышении зарплат учителей в законопроект "О государственном бюджете на 2026 год", сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак. Он пояснил, что учительская зарплата должна составлять не менее, чем три минимальные, по норме Закона "Об образовании".

Члены бюджетного комитета Рады поддержали во время голосования две поданные Сергеем Бабаком правки по образованию:

правка №830 об изменениях модели оплаты труда учителей набрала 239 голосов "за";

правка №3032 о включении в образовательную субвенцию 53,8 млрд грн на повышение престижности труда педагогов — 315 голосов "за".

"Дальше мяч оказался на поле правительства. Кабмин не включил эти правки в свой проект бюджета, ограничившись общей ремаркой о возможности их дальнейшего рассмотрения", — сказал нардеп Бабак.

В свою очередь председатель финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев рассказал, что сейчас продолжаются дискуссии с Кабмином о повышении с 1 сентября следующего года учительских зарплат до уровня не менее 3 "минималок".

Он также опроверг сообщения СМИ о том, что после повышения зарплат учителей с 1 января на 30% с них будет снято 2 600 грн доплаты.

"То есть останется и доплата, которая уплачивается в соответствии с постановлением Кабинета Министров, и будет повышение на 30% заработных плат.", — пояснил Гетманцев.

Повышение зарплат учителей: что известно

Народный депутат от фракции "Слуга Народа" Руслан Горбенко 3 октября заявлял, что в 2026 году зарплата учителей вырастет на 50% и педагоги смогут зарабатывать в среднем 30 тысяч грн в месяц.

Увеличение зарплат учителей было заложено в проекте Государственного бюджета на 2026 год. В нем было предусмотрено 265 млрд грн, что на 66,5 млрд больше прошлогодних расходов.

1 сентября СМИ со ссылкой на данные Государственной службы статистики писали, что зарплата учителей в Украине на 10 тысяч меньше средней.