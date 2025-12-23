Навчання в школах триватиме 12 років: МОН анонсувало запуск нової системи по всій Україні

В школах і ліцеях усіх регіонів України 12-річна система освіти буде запроваджена з 1 вересня 2027 року. Ця реформа почалася у 2018-му — всі першокласники після того року вже вчилися за новим стандартом.

Про 12-річне навчання в школах заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова розповіла в коментарі "РБК-Україна", опублікованому 23 грудня. Вона пояснила, що нова система запроваджується відповідно до ухваленого у 2020 році закону "Про повну загальну середню освіту".

"Зміни в цій частині в закон не вносилися і вноситись не можуть, тому що це про сталість реформи", — зазначила урядовиця.

За словами Кузьмичової, в школах, що брали участь у пілотних проєктах, запровадження реформи відбулося роком раніше, а з 2027 року всі без виключення освітні заклади вже працюватимуть у 12-річному форматі навчання.

"І всі діти, які підуть в 10 клас у 2027 році, будуть навчатися 12 років. В цій системі вже є діти, які почали навчатися зі стартом реформи у 2018 році", — додала заступниця міністра освіти.

Кузьмичова нагадала, що реформування системи навчання в школі почалося з 2018 року — всі першокласники того вересня вчаться за новим 12-річним стандартом.

12-річне навчання в школі: з якого віку діти підуть в 1 клас

Урядовиця пояснила, що батьки, як і раніше, зможуть вирішувати самостійно, в якому віці віддавати дитину до школи: у 6, 7 чи навіть 8 років.

"Це рішення не держави, це рішення самих батьків. Держава точно не буде нормувати це, в жодному випадку. Може будуть і такі, хто віддав у 8 років. А є дитина, якій шість років виповнюється у вересні та виходить, що вона йде до школи у 5 років", — сказала Кузьмичова.

Нагадаємо, 21 листопада Фокус із посиланням на лист МОН, розісланий департаментам освіти, писав про те, як може змінитися навчальний процес у школах через відключення світла. У відомстві рекомендували перенести навчальні заняття із зимових місяців на червень 2026 року і розглянути перехід на шестиденний навчальний тиждень.

Голова Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України Олександр Яцунь 19 листопада зареєстрував петицію проти ініціатив парламентського комітету з питань освіти щодо збільшення педагогічного навантаження, позбавлення доплат і переведення на короткострокові контракти.