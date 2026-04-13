Лише 20% випускників ідуть у школи: в Україні з 1 вересня підвищують зарплати педагогам, — Бабак

Голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, нардеп Сергій Бабак заявив, що навіть за найгіршого сценарію підвищення зарплат учителям буде.

За його словами, у 1 вересня всім вчителям підвищать зарплати на 20%, а також планується змінити принцип нарахування виплат. Про це голова освітнього комітету Ради Сергій Бабак розповів в ефірі телеканалу "Факти ICTV"

За його словами, вчителі з досвідом отримують приблизно у 2,5 раза більшу зарплату, аніж їхні молоді колеги, через структуру оплати праці. Зараз це невеликий базовий оклад і значна кількість надбавок.

"Поряд із підвищенням заробітних плат стоїть стратегічне завдання – змінити систему оплати праці, щоб зменшити цей розрив і створити умови, за яких професія стане привабливою для молоді", — каже Бабак.

Також він вкотре наголосив, що молодь не хоче йти працювати до навчальних закладів.

"Сьогодні лише близько 20% випускників педагогічних спеціальностей йдуть працювати за професією", — сказав політик.

Нагадаємо, що МОН анонсувало запуск нової системи по всій Україні. В школах і ліцеях усіх регіонів України 12-річна система освіти буде запроваджена з 1 вересня 2027 року. Ця реформа почалася у 2018-му — всі першокласники після того року вже вчилися за новим стандартом.

За словами Кузьмичової, в школах, що брали участь у пілотних проєктах, запровадження реформи відбулося роком раніше, а з 2027 року всі без виключення освітні заклади вже працюватимуть у 12-річному форматі навчання.

Також з 1 вересня 2026 року мінімальна стипендія в Україні зросте у два рази та становитиме щонайменше 4000 гривень. Ці стипендії отримуватимуть не лише студенти державних ВНЗ, а й приватних закладів вищої освіти, повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.