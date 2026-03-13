В Україні суттєво зросте студентська стипендія: її зможуть отримувати й у приватних ВНЗ

З 1 вересня 2026 року мінімальна стипендія в Україні зросте у два рази та становитиме щонайменше 4000 гривень.

Ці стипендії отримуватимуть не лише студенти державних ВНЗ, а й приватних закладів вищої освіти, повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"У відповідь на запити студентів Уряд врегулював порядок виплат для студентів приватних закладів вищої освіти, які так само навчаються коштом державного замовлення. Уже з 1 вересня цього року їм нараховуватимуть академічні стипендії у розмірі щонайменше 4000 грн. Цьогоріч мінімальна стипендія зросте вдвічі порівняно з 2025 роком", — написала Свириденко.

Вона уточнила, що гроші для стипендій передбачені бюджетними призначеннями Міністерства освіти та науки на 2026 рік.

"Це рішення — приклад взаємодії, коли пропозиції молоді впливають на державну політику і стають реальними рішеннями Уряду. Для нас важливо, щоб молодь мала можливості і гідні умови життя та розвитку в Україні", — наголосила Свириденко.

Нагадаємо, в лютому Свириденко повідомила, що з нового навчального року учні всіх вікових груп отримуватимуть безоплатне харчування.

Фокус також писав про те, що Зеленський позбавив стипендії стрибунку Софію Лискун.