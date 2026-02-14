Учні 1–11 класів отримуватимуть безкоштовне харчування: Свириденко назвала терміни (фото)

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що з нового навчального року учні всіх вікових груп отримуватимуть безоплатне харчування. Наразі Кабмін очікує від місцевих органів влади доволеностей з бінесом щодо постачання.

За словами Свириденко, на цей проєкт уряд витратить 14,4 мільйонів гривень. Про це вона повідомила в своєму Facebook.

"Учні 1–11 класів з вересня отримуватимуть безкоштовне харчування по всій країні. Окремо передбачене фінансування на модернізацію шкільних харчоблоків, щоб діти отримували не лише безкоштовне, а й якісне харчування", — написала очільниця уряду.

Уряд орагнізує безоплатні обіди школярам з наступного навчального року Фото: Скриншот

За її словами, наразі Кабмін очікує, коли місцеві обласні адміністрації та органи самоврядування налагодять процеси постачання обідів для школярів. Також в уряді розраховують, що цієї ініціативи долучаться місцеві підприємці та представники бізнесу.

Відео дня

Раніше Фокус повідомляв про те, як в Україні розширюють програму харчування. Від вересня 2025 року безоплатні обіди отримуватимуть усі учні початкових класів, а також школярі 5–11 класів у прифронтових громадах.

Згодом стало відомо, що шкільні їдальні України переживають кулінарну революцію. Українська школа переживає кулінарну революцію: замість радянських норм — сучасне меню, стандарти HACCP і підтримка ЄС на 200 мільйонів євро.