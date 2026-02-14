Ученики 1-11 классов будут получать бесплатное питание: Свириденко назвала сроки (фото)

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что с нового учебного года ученики всех возрастных групп будут получать бесплатное питание. Сейчас Кабмин ожидает от местных органов власти доволеностей с бинесом по поставкам.

По словам Свириденко, на этот проект правительство потратит 14,4 миллионов гривен. Об этом она сообщила в своем Facebook.

"Ученики 1-11 классов с сентября будут получать бесплатное питание по всей стране. Отдельно предусмотрено финансирование на модернизацию школьных пищеблоков, чтобы дети получали не только бесплатное, но и качественное питание", — написала глава правительства.

Правительство орагнизует бесплатные обеды школьникам со следующего учебного года Фото: Скриншот

По ее словам, сейчас Кабмин ожидает, когда местные областные администрации и органы самоуправления наладят процессы поставки обедов для школьников. Также в правительстве рассчитывают, что к этой инициативе присоединятся местные предприниматели и представители бизнеса.

Ранее Фокус сообщал о том, как в Украине расширяют программу питания. С сентября 2025 года бесплатные обеды будут получать все ученики начальных классов, а также школьники 5-11 классов в прифронтовых общинах.

Впоследствии стало известно, что школьные столовые Украины переживают кулинарную революцию. Украинская школа переживает кулинарную революцию: вместо советских норм — современное меню, стандарты HACCP и поддержка ЕС на 200 миллионов евро.