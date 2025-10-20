От гречки до чили кон карне: как школьные столовые Украины переживают кулинарную революцию

Еще двадцать лет назад в школьных столовых подавали гречку с котлетой, хлеб и компот. Сегодня — чили кон карне, булгур с овощами и сезонные салаты. Украинская школа переживает кулинарную революцию: вместо советских норм — современное меню, стандарты HACCP и поддержка ЕС на 200 миллионов евро. Во Всемирный день повара Фокус рассказывает, как меняется культура школьного питания, какие вызовы стоят перед реформой и почему даже тарелка супа стала вопросом доверия к государству.

Сегодня, 20 октября — Всемирный день повара. Но в этом году праздник имеет особый подтекст: речь не только о ресторанных шефах, но и о тех, кто ежедневно готовит для миллионов украинских школьников. Учитывая, что Европейский Союз объявил о выделении около 200 миллионов евро на школьное питание детей в Украине — самое время поговорить о том, как меняется культура школьного питания, какие вызовы стоят перед реформой и почему от качества обедов в школе сегодня зависит не только здоровье детей, но и доверие к государству.

Поддержка ЕС в размере 200 миллионов евро — это не просто финансовая помощь, а сигнал, что даже во время войны Украина продолжает строить системы, которые формируют будущее. В школьных столовых решается не только вопрос меню, но и вопрос равенства, безопасности и достоинства каждого ребенка.

Реформа школьного питания

В проекте бюджета 2026 года на образование заложено — 265,4 млрд грн. Ключевой пункт нового бюджета — бесплатное питание для 4,4 млн школьников 1-11 классов с 1 октября 2026-го.

Реформа школьного питания в Украине, по словам сопредседателя ОО "Родители SOS" Елены Парфеновой, показывает устойчивый прогресс, но сталкивается с рядом вызовов в полномасштабном внедрении. Эксперт оценивает ее положительно, с умеренным темпом: с октября 2024 года миллионы детей получают бесплатные обеды, а на 2025-й заложена основа для расширения. Однако неравномерность по регионам и проблемы с финансированием тормозят процесс.

Принятая Национальная стратегия развития школьного питания до 2027 года стала ключевым шагом. Она предусматривает сезонные четырехнедельные меню, ориентированные на свежие продукты, с акцентом на уменьшение соли, сахара и трансжиров. Это не просто бумажный план: уже модернизировано более 6,5 тысяч школьных пищеблоков по всей стране. Первая фабрика-кухня в Буче заработала как пилотный проект, где централизованно готовят блюда для нескольких школ, обеспечивая гигиену и эффективность. Такие фабрики позволяют избежать перегрузки маленьких кухонь и внедрять стандарты HACCP.

"Обучение поваров по проектам с Евгением Клопотенко и новые инструменты для громад делают еду более привлекательной — дети меньше отказываются от обедов", — отмечает Фокусу Парфенова.

Однако, по ее мнению, в системе школьного питания остаются значительные вызовы. В частности, не все громады имеют достаточно финансов или инфраструктуры. В отдаленных регионах, как на востоке или в горных районах Карпат, модернизация отстает из-за логистики и нехватки кадров. Коррупционные риски в закупках продуктов до сих пор актуальны: тендеры иногда выигрывают поставщики с низким качеством, чтобы сэкономить. Парфенова предполагает, что 20-30% школ все еще работают по старым стандартам — с вареными кашами, хлебом и компотом, где качество далеко от идеала. Война добавляет проблем: обстрелы разрушают пищеблоки, а бюджетные приоритеты идут на оборону.

Эксперт добавляет, что дорожная карта реформы школьного питания на 2025-2027 годы четкая, с четырьмя приоритетами: стабильное финансирование; системное обучение персонала; усиленный контроль качества и расширение охвата.

С октября 2024-го реформа эволюционировала из пилотной инициативы в национальную стратегию с бюджетом в миллиарды гривен. Полный охват всех школьников 1-11 классов бесплатными обедами планируется к 2027-му, но откладывается из-за бюджетных ограничений и войны. Уже сейчас бесплатное питание для младших классов охватывает более 2 миллионов детей, а для уязвимых категорий — шире.

Чтобы ускорить процесс, Парфенова советует усилить прозрачность тендеров через ProZorro с обязательным аудитом.

"Чтобы ускорить, стоит усилить прозрачность тендеров, привлечь родителей к контролю и интегрировать экологические стандарты", — заключает эксперт.

Эволюция школьного меню: от простых обедов к здоровому и культурному выбору

Корни школьного питания уходят в Европу XVIII-XIX веков, когда педагоги и благотворители замечали, что многие дети приходят в школу голодными. По инициативам отдельных лиц начали появляться первые "школьные обеды" или блюда, которые частично оплачивались неравнодушными общинами или через благотворительные фонды.

В Советском Союзе школьное питание было централизовано: меню согласовывали с госорганами, стандарты нормированы. Типичный "комплексный обед" включал первое, второе, напиток (компот или сок) и хлеб.

Во многих школах оборудование, рецепты и меню оставались без изменений десятилетиями — даже после распада СССР многие столовые работали по старым нормам.

В 2019 году на базе идеи шефа Евгения Клопотенко был начат проект "Новое школьное питание", который стал пилотным в нескольких школах.

С 2021 года Министерство образования и науки и Министерство здравоохранения представили обновленное меню: в него добавили традиционные украинские блюда, блюда мировой кухни, безглютеновые позиции, увеличение количества фруктов и мяса, а также требования к технологическим карточкам и рецептурам.

Одно из главных изменений — отказ от чрезмерного количества соли и сахара в блюдах, обучение поваров новым стандартам, усиление контроля качества (НАССР) и модернизация пищеблоков.

По данным Минздрава, правительство утвердило стратегию реформирования системы школьного питания до 2027 года, с акцентом на устойчивое развитие культуры здорового питания еще с детства.

Отдельные громады уже показали успехи: решение об обновленном меню принимались с учетом мнения учеников и родителей (например, громада Решетиловки).

В Киеве в 2024 году анонсировали обновленное меню из более 600 блюд с частью классических украинских блюд и мировых трендов.

Примеры конкретных блюд. Среди того, что могут подавать по новым нормам:

Чили кон карне с курицей, с бобовым компонентом;

Блюда из мяса и рыбы с овощным гарниром;

Салаты из свежих или квашеных овощей;

Блюда традиционной украинской кухни (в обновленных рецептах);

Безглютеновые варианты для детей с пищевыми ограничениями.

