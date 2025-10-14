В школах Львова появилась кнопка для буллинга: что это и как ею воспользоваться

Во Львове ученики школ могут сообщать о буллинге, физическом или психологическом насилии, а также других видах оскорблений с помощью специальной кнопки в электронном дневнике.

Соответствующее оповещение будет получать директор школы и ответственное за безопасность в школе лицо, сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

"В случае буллинга, травли, насилия, физических или словесных оскорблений ребенок может нажать кнопку в своем онлайн-дневнике и написать, что именно его беспокоит. Это обращение попадает к ответственному за безопасность в школе лицу и директору учебного заведения", — говорится в сообщении.

После получения сообщения администрация школы должна будет решить эту проблему так хорошо, чтобы ребенок в ежедневнике оставил комментарий — "да, вопрос решен".

Кроме того, оповещение о буллинге над конкретным ребенком будет получать управление образования, которое в дальнейшем будет анализировать, с какими проблемами чаще всего обращаются ученики и насколько успешно с ними справляются в школе.

Отмечается, что разработана политика конфиденциальности, которой должны придерживаться педагоги при решении проблемных вопросов, однако как именно будут уберегать детей от нежелательной огласки в пресс-службе горсовета Львова не уточнили.

Для того, чтобы дети понимали, когда можно и нужно нажимать кнопку "буллинга", в каждом классе будут плакаты с перечнем вероятных ситуаций, а в онлайн-дневнике также прикреплено видео с инструкцией о том, как работает кнопка и всеми деталями, о чем следует знать ученикам.

Пока проект действует только во Львове. Но, как отмечают организаторы, желание ввести программу есть и в других городах, однако для этого учебные заведения должны иметь электронные дневники.

По опросу, который провели в 70 школах Львова, только 36% детей чувствуют себя спокойно в школе, тогда как 7% испытывают тревогу; 68% учеников отметили, что больше всего на ощущение безопасности влияют доброжелательные отношения; 59% считают, что подготовленный учитель по вопросам безопасности эффективнее, чем присутствие полицейского.

