У школах Львова з'явилась кнопка для булінгу: що це та як нею скористатись

У Львові учні шкіл можуть повідомляти про булінг, фізичне чи психологічне насильство, а також інші види образ за допомогою спеціальної кнопки в електронному щоденнику.

Відповідне сповіщення отримуватиме директор школи та відповідальна за безпеку у школі особа, повідомила пресслужба Львівської міської ради.

"У разі випадку булінгу, цькування, насильства, фізичних чи словесних образ дитина може натиснути кнопку у своєму онлайн-щоденнику та написати, що саме її турбує. Це звернення потрапляє до відповідальної за безпеку в школі особи та директора навчального закладу", — йдеться у повідомленні.

Після отримання повідомлення адміністрація школи повинна буде розв'язати цю проблему так добре, щоб дитина у щоденному залишила коментар — "так, питання вирішено".

Крім того, сповіщення про булінг над конкретною дитиною отримуватиме управління освіти, яке надалі аналізуватиме, з якими проблеми найчастіше звертаються учні та наскільки успішно з ними впораються у школі.

Зазначається, що розроблена політика конфіденційності, якої мають дотримуватися педагоги під час розв'язання проблемних питань, проте як саме уберігатимуть дітей від небажаного розголосу у пресслужбі міськради Львова не уточнили.

Для того, щоб діти розуміли, коли можна та потрібно натискати кнопку "булінгу", у кожному класі будуть плакати із переліком ймовірних ситуацій, а в онлайн-щоденнику також прикріплене відео із інструкцією про те, як працює кнопка та усіма деталями, про що варто знати учням.

Поки що проєкт діє лише у Львові. Але, як зазначають організатори, бажання запровадити програму є й в інших містах, проте для цього навчальні заклади повинні мати електронні щоденники.

За опитуванням, яке провели у 70 школах Львова, лише 36% дітей почуваються спокійно у школі, тоді як 7% відчувають тривогу; 68% учнів відзначили, що найбільше на відчуття безпеки впливають доброзичливі стосунки; 59% вважають, що підготовлений вчитель з питань безпеки ефективніший, ніж присутність поліцейського.

