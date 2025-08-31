"Психолог лише на прийомі": психотерапевта дитячої лікарні у Львові звинуватили у кібербулінгу (скриншоти)

Лєра Карун, учасниця гурту з Києва Karoon, поскаржилася на негативні коментарі працівника львівської дитячої лікарні Святого Миколая Юрія Гуменяка. Чоловік працює психологом, і при цьому залишав образливі коментарі дівчині під дописами у її блозі.

Дівчина каже, що Гуменяк залишав образливі коментарі зокрема щодо її зовнішності, і аргументував це тим, що робить у вільний від психології час те, що забажає. Відповідний відеоролик зі звинуваченнями Лєра Карун виклала на своїй сторінці в Instagram 29 серпня.

На відеоролику продемонстровано скриншоти коментарів, які залишав львівський психолог під її дописами. Дівчина також розповіла, що тривалий час лікує клінічну депресію, тому такі коментарі для неї неприйнятні.

Скриншоти | Лєра Карун звинуватила львівського психолога у кібербулінгу у соцмережах

"Нікого не слухайте, ви прекрасна. Мене теж не слухайте", — писав Гуменяк дівчині.

При цьому він додав, що психологією займається тільки на роботі, а у вільний від роботи час робить те, що хоче.

Також Гуменяк писав Лєрі Карун про те, що вона нібито "маніпулює на емпатію", а у нього емпатію та жалість викликають "собачки і котики". Він порадив також дівчині піти до психолога або терапевта, які будуть казати їй те, що вона "хоче почути".

Скриншот | коментарі Гуменяка під дописом Лєри Карун

На сторінці Гуменяка в Instagram пише, що він психолог, член Міжнародної асоціації психотерапії аддикції. Психолог також закликає не боятися приходити до нього на консультації.

Скриншот | сторінка Гуменяка в Instagram

Коли дівчина виклала відеоролик зі звинуваченнями у соцмережах, Юрій Гуменяк відреагував. Він написав у коментарях Лєрі Карун, що вона має "подякувати" йому, оскільки "отримала багато переглядів на хайпі".

Пресслужба лікарні, де працює Юрій Гуменяк, відреагувала на звинувачення дівчини на її сторінці у TikTok. Там зазначили, що така поведінка є "неприйнятною", а також пообіцяли провести службове розслідування за фактом звинувачень у булінгу.

