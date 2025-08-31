"Психолог только на приеме": психотерапевта детской больницы во Львове обвинили в кибербуллинге (скриншоты)

Лера Карун, участница группы из Киева Karoon, пожаловалась на негативные комментарии работника львовской детской больницы Святого Николая Юрия Гуменяка. Мужчина работает психологом, и при этом оставлял оскорбительные комментарии девушке под сообщениями в ее блоге.

Девушка говорит, что Гуменяк оставлял оскорбительные комментарии в частности относительно ее внешности, и аргументировал это тем, что делает в свободное от психологии время то, что пожелает. Соответствующий видеоролик с обвинениями Лера Карун выложила на своей странице в Instagram 29 августа.

На видеоролике продемонстрированы скриншоты комментариев, которые оставлял львовский психолог под ее сообщениями. Девушка также рассказала, что длительное время лечит клиническую депрессию, поэтому такие комментарии для нее неприемлемы.

Скриншоты | Лера Карун обвинила львовского психолога в кибербуллинге в соцсетях

"Никого не слушайте, вы прекрасны. Меня тоже не слушайте", — писал Гуменяк девушке.

При этом он добавил, что психологией занимается только на работе, а в свободное от работы время делает то, что хочет.

Также Гуменяк писал Лере Карун о том, что она якобы "манипулирует на эмпатию", а у него эмпатию и жалость вызывают "собачки и котики". Он посоветовал также девушке пойти к психологу или терапевту, которые будут говорить ей то, что она "хочет услышать".

Скриншот | комментарии Гуменяка под сообщением Леры Карун

На странице Гуменяка в Instagram пишет, что он психолог, член Международной ассоциации психотерапии аддикции. Психолог также призывает не бояться приходить к нему на консультации.

Скриншот | страница Гуменяка в Instagram

Когда девушка выложила видеоролик с обвинениями в соцсетях, Юрий Гуменяк отреагировал. Он написал в комментариях Лере Карун, что она должна "поблагодарить" его, поскольку "получила много просмотров на хайпе".

Пресс-служба больницы, где работает Юрий Гуменяк, отреагировала на обвинения девушки на ее странице в TikTok. Там отметили, что такое поведение является "неприемлемым", а также пообещали провести служебное расследование по факту обвинений в буллинге.

