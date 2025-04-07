"Где ты купила удостоверение": во Львове водитель маршрутки оскорбил бывшую военнослужащую (видео)
Во львовскую маршрутку зашла бывшая военнослужащая Елена Лубенская, которая показала удостоверение участника боевых действий для бесплатного проезда. Однако водитель маршрутки оскорбил ее, добавив, что передаст ее удостоверение на "анализ" в СБУ и другие органы.
Об этом женщина сообщила у себя на странице в Instagram.
Защитница рассказала, что она села в маршрутку на площади Мытной и должна была доехать до города Винники (6 км от Львова). В транспорте деньги за проезд собирал водитель. Елена отметила, что всегда платит за проезд, однако на этот раз у нее не оказалось наличных.
"Я показала водителю УБД, сказала, что у меня УБД. Он махнул головой, я начала заходить в салон. Мужчина (водитель — ред.) сказал "Какое у тебя УБД? Кто ты такая, где ты его взяла и где купила?" Я подумала, это какая-то шутка и спокойно ему ответила, что да, я была на войне", — рассказала бывшая военнослужащая.
На эти слова отреагировал водитель, добавив, что он будет проверять ее документ и звонить в Службу безопасности Украины. При этом в автобусе было много людей и никто не отреагировал на конфликт.
Мужчина назвал защитницу "УБДшница оно". После женщина достала телефон и начала снимать водителя.
Елена показала соответствующее видео, на котором заснят словесный конфликт между людьми. При этом участник скандала заявил, что передаст удостоверение Елены на "анализ" в СБУ и другие органы, добавив, что она не выглядит как ветеранка.
Военнослужащая подчеркнула, что не должно быть такого отношения к военнослужащим. Однако самым страшным, по ее мнению, было то, что другие сидели и молчали.
На момент выхода материала реакции от Управления транспорта и Львовского городского совета не было.
Напомним, в январе в Киеве элитный ресторан отказался обслуживать мужчину в форме. При этом свою позицию во время инцидента заведение не объясняло.
Впоследствии там объяснили, что отказ касался одного конкретного человека. Это лицо от имени бывшего бизнес-партнера оказывало на владельца заведения давление.