В Киеве элитный ресторан отказался обслуживать мужчин в форме: детали инцидента (видео)

Администрация ресторана в Киеве запретила пускать в заведение военнослужащих, говорят пострадавшие мужчины на видео. Ресторан пока не отреагировал на инцидент.

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В киевский ресторан средиземноморской кухни зашли двое мужчин в форме, которые хотели, вероятно, как минимум попить кофе. Официант отказался их обслуживать и не пустил внутрь. При этом работник заведения общественного питания ссылался на администрацию. Видео с кадрами инцидента с военными появились в Telegram-канале "Реальный Киев".

Видео ссоры в ресторане появилось в сети около 18 час. 13 января. Запись делается с телефона человека, которого не пустили в заведение. Слышно, как у официанта "на камеру" просят подтверждения, что он, как работник ресторана Noice, действительно отказывается "сделать кофе военнослужащему". В ответ парень подтверждает отказ. Также он говорит, что есть приказ руководства так поступать.

"К сожалению, при всем уважении, я не могу для военнослужащего. Мне запретили обслуживать. Не могу сказать, кто. Руководство", — слышны слова официанта, одетого в одежду с нашивкой ресторана Noice.

Запись ссоры длится 27 секунд и не ясно, чем завершается история.

Инцидент с военным — детали происшествия в ресторане в Киеве

На 27-секундном видео в кадре на мгновение появляется шеврон на рукаве одного из участников инцидента. Непродолжительный поиск в Google показывает, что минимум один из людей в форме, которые хотели попить кофе, — это, вероятно, служащий из полиции охраны. Кто был второй фигурант, не понятно. Подчеркнем, информация нуждается в уточнении.

Инцидент с военным — фрагмет видео с шевроном человека в ресторане Фото: Скриншот Инцидент с военным — какой службе может принадлежать шеврон Фото: Скриншот

На страницах в соцсетях ресторана Noice, который специализируется на блюдах средиземноморской кухни, не удалось отыскать реакции на инцидент. На момент публикации статьи не понятна предыстория, которая привела к словесной стычке официанта и людей, называвших себя военнослужащими. Также событие не комментировали на странице Facebook полиции Киева или МВД.

Отметим, 10 января в сети опубликовали кадры еще одного инцидента с военными. На видео видно, как в поселке Дымер женщина "отбивала" мужчину у военных из ТЦК. В ссоре участвовали, кроме нее, еще двое граждан — муж и сын. Во время ссоры один из гражданских бросал в работников камни. Между тем гражданка травмировалась, потому что слишком крепко вцепилась в дверь автомобиля, который тронулся с места.

Напоминаем, в декабре произошла ссора между военным ТЦК и посетителем терцентра комплектования, который не соглашался с отсутствием отсрочки.