"Я тебе выколю сейчас глаз ручкой": в Полтавском ТЦК отреагировали на высказывание военкома (видео)

Военнослужащий во время ссоры с посетителем Полтавского ТЦК обещал отправить его в "Гондурас" и угрожал выколоть глаз. В терцентре заявили, что проведут служебное расследование.

Военнообязанный получил заключение медкомиссии о пригодности к военной службе и возмутился такому решению прямо в коридоре Полтавского областного терцентра комплектования (ТЦК). Сотрудник терцентра начал его успокаивать, но применил при этом обсценную лексику и угрожал. О деталях скандала в ТЦК Полтавский военкомат написал на странице Facebook.

В заметке соглашаются с тем, что в помещении военкомата произошла ссора между посетителем и работником ТЦК. При этом отмечают, что на видео, которое свидетели распространили в соцсетях, попала лишь часть схватки. Впрочем, военный действительно не показал "высокую культуру", не уважал достоинство других людей и забыл, что по нему судят обо всех Вооруженных силах. Из уст работника прозвучала обсценная лексика — такое поведение сотрудника в терцентре осуждают. В ТЦК обещают, что проведут служебное расследование о нарушении статьи 49 Устава внутренней службы ВСУ.

В Полтавском военкомате рассказали о деталях инцидента, которые не попали на видео. Как выяснилось, посетитель получил заключение военно-врачебной комиссии (ВВК) о пригодности к службе. Согласно заключению, он имеет близорукость "минус" 6 дптр и, согласно приказу 402 Минобороны о ВВК, это не дает права на непригодность. Между тем гражданин не согласился с таким выводом и "пошел на конфронтацию и препятствовал работе ВВК", говорится в объяснении терцентра. После этого работник, который с ним общался, отреагировал с нарушениями Устава внутренней службы.

"В итоге военнослужащий ТЦК и СП начал повышать голос и применять ненормативную лексику. Руководство Полтавского областного ТЦК и СП осуждает общение в подобном русле, однако понимает, что к таким действиям наших военных часто провоцируют сами граждане", — подытоживается в заметке.

ТЦК и мобилизация — объяснение Полтавского областного военкомата 2 гружни Фото: Скриншот

Скандал в ТЦК — детали инцидента в Полтаве

На видео, которое днем 2 декабря появилось в Telegram-канале "Труха Полтава", слышна ссора посетителя с военкомом. При этом один посетитель снимает, другой — общается. Мужчина, к которому подошел военнослужащий, начал жаловаться на проблемы со здоровьем, не позволяющее пойти в армию.

"Я не годен, у меня минус шесть зрение. Куда?" — говорит неизвестный полтавчанин.

Затем можно прослушать сотрудника ТЦК, который говорил с применением обсценной лексики. Во время ссоры он пригрозил, что отправит собеседника в "Гондурас" и что его там "зарежут в палатке". Также упоминается о "50% небоевых потерь в учебке", о том, что "минус шесть нарисовали". Ко всему военкомат четко подтвердил, что угрожает посетителю терцентра.

"Я тебе выколю сейчас глаз ручкой — вообще глаз *** не будет", — сказал он.

Отметим, 28 ноября представитель Полтавского областного ТЦК Роман Истомин рассказал о несправедливом отношении украинцев к работникам военкоматов. Чиновник пояснил, что часть из них — бойцы ВСУ, которые получили ранения и проходят службу в ТЦК. Истомин призвал не нападать на этих людей, а мобилизоваться и помочь армии.

Напоминаем, 2 декабря экс-генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко высказался о проблемах в СЗЧ, "бусификации" и поборах, от которых страдают предприниматели.