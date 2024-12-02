"Я тобі виколю зараз око ручкою": в Полтавському ТЦК відреагували на вислів військкома (відео)

Військовослужбовець під час сварки з відвідувачем Полтавського ТЦК обіцяв відправити його в "Гондурас" та погрожував виколоти око. В терцентрі заявили, що проведуть службове розслідування.

Військовозобов'язаний отримав висновок медкомісії про придатність до військової служби та обурився такому рішенню прямо в коридорі Полтавського обласного терцентру комплектування (ТЦК). Співробітник терцентру почав його заспокоювати, але застосував при цьому обсценну лексику та погрожував. Про деталі скандалу в ТЦК Полтавський військкомат написав на сторінці Facebook.

У дописі погоджуються з тим, що у приміщенні військкомату відбулась сварка між відвідувачем та працівником ТЦК. При цьому наголошують, що на відео, яке свідки поширили у соцмережах, потрапила лише частина сутички. Втім, військовий дійсно не показав "високу культуру", не поважав гідність інших людей і забув, що по ньому судять про усі Збройні сили. З уст працівника пролунала обсценна лексика — таку поведінку співробітника у терцентрі засуджують. В ТЦК обіцяють, що проведуть службове розслідування щодо порушення статті 49 Статуту внутрішньої служби ЗСУ.

У Полтавському військкоматі розповіли про деталі інциденту, які не потрапили на відео. Як з'ясувалось, відвідувач отримав висновок військово-лікарської комісії (ВЛК) про придатність до служби. Згідно з висновком, він має короткозорість "мінус" 6 дптр і, згідно з наказом 402 Міноборони про ВЛК, це не дає права на непридатність. Тим часом громадянин не погодився з таким висновком та "пішов на конфронтацію і перешкоджав роботі ВЛК", ідеться у поясненні терцентру. Після цього працівник, який з ним спілкувався, відреагував з порушеннями Статуту внутрішньої служби.

"У підсумку військовослужбовець ТЦК та СП почав підвищувати голос та застосовувати ненормативну лексику. Керівництво Полтавського обласного ТЦК та СП засуджує спілкування у подібному руслі, проте розуміє, що до таких дій наших військових часто провокують самі громадяни", — підсумовується у дописі.

ТЦК та мобілізація - пояснення Полтавського обласного військкомату 2 гружні Фото: Скриншот

Скандал в ТЦК — деталі інциденту в Полтаві

На відео, яке вдень 2 грудня з'явилось у Telegram-каналі "Труха Полтава", чути сварку відвідувача з військкомом. При цьому один відвідувач знімає, інший — спілкується. Чоловік, до якого підійшов військовослужбовець, почав скаржитись на проблеми зі здоров'ям, які не дозволяють йому піти в армію.

"Я не годен, у мене мінус шість зір. Куда?" — говорить невідомий полтавець.

Потім можна прослухати співробітника ТЦК, який говорив із застосованням обсценної лексики. Під час сварки він пригрозив, що відправить співрозмовника в "Гондурас" і що його там "заріжуть в наметі". Також згадується про "50% небойових втрат в учєбке", про те, що "мінус шість намалювали". До всього військком чітко підтвердив, що погрожує відвідувачу терцентру.

"Я тобі виколю зараз око ручкою — взагалі очей *** не буде", — сказав він.

Зазначимо, 27 листопада речник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін розповів про несправедливе ставлення українців до працівників військкоматів. Посадовець пояснив, що частина з них — бійці ЗСУ, які отримали поранення і проходять службу в ТЦК. Істомін закликав не нападати на цих людей, а мобілізуватись та допомогти армії.

Нагадуємо, 2 грудня ексгенерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко висловився щодо проблем в СЗЧ, "бусифікацією" та поборів, від яких потерпають підприємці.