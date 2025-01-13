У Києві елітний ресторан відмовився обслуговувати чоловіків у формі: деталі інциденту (відео)

Адміністрація ресторану у Києві заборонила пускати в заклад військовослужбовців, говорять постраждалі чоловіки на відео. Ресторан поки що не відреагував на інцидент.

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У київський ресторан середземноморської кухні зайшли двоє чоловіків у формі, які хотіли, ймовірно, як мінімум попити кави. Офіціант відмовився їх обслуговувати та не пустив всередину. При цьому працівник закладу громадського харчування посилався на адміністрацію. Відео з кадрами інциденту з військовими з'явились в Telegram-каналі "Реальний Київ".

Відео сварки у ресторані з'явилось у мережі близько 18 год. 13 січня. Запис робиться з телефону людини, яку не пустили у заклад. Чути, як в офіціанта "на камеру" просять підтвердження, що він, як працівник ресторану Noice, дійсно відмовляється "зробити каву військовослужбовцю". У відповідь хлопець підтверджує відмову. Також він говорить, що є наказ керівництва так чинити.

"На жаль, при всій повазі, я не можу для військовослужбовця. Мені заборонили обслуговувати. Не можу сказати, хто. Керівництво", — чути слова офіціанта, вдягнутого в одяг з нашивкою ресторану Noice.

Запис сварки триває 27 секунд і не ясно, чим завершується історія.

Інцидент з військовим — деталі події в ресторані у Києві

На 27-секундному відео у кадрі на мить з'являється шеврон на рукаві одного з учасників інциденту. Нетривалий пошук в Google показує, що мінімум один з людей у формі, які хотіли попити кави, — це, ймовірно, службовець з поліції охорони. Хто був другий фігурант, не зрозуміло. Наголосимо, інформація потребує уточнення.

Інцидент з військовим - фрагмет відео з шевроном людини в ресторані Фото: Скриншот Інцидент з військовим - якій службі може належати шеврон Фото: Скриншот

На сторінках в соцмережах ресторану Noice, який спеціалізується на стравах середземноморської кухні, не вдалось відшукати реакції на інцидент. На момент публікації статті не зрозуміла передісторія, яка призвела до словесної сутички офіціанта та людей, які називали себе військовослужбовцями. Також подію не коментували на сторінці Facebook поліції Києва або МВС.

Зазначимо, 10 січня у мережі опублікували кадри ще одного інциденту з військовими. На відео видно, як в селищі Димер жінка "відбивала" чоловіка у військових з ТЦК. У сварці брали участь, крім неї, ще двоє громадян — чоловік та син. Під час сварки один з цивільних кидав у працівників каміння. Тим часом громадянка травмувалась, бо надто міцно вчепилась у двері автомобіля, який рушив з місця.

Нагадуємо, в грудні сталась сварка між військовим ТЦК та відвідувачем терцентру комплектування, який не погоджувався з відсутністю відстрочки.