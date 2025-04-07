"Де ти купила посвідчення": у Львові водій маршрутки образив колишню військовослужбовицю (відео)

У львівську маршрутку зайшла колишня військовослужбовиця Олена Лубенська, яка показала посвідчення учасника бойових дій для безоплатного проїзду. Однак водій маршрутки образив її, додавши, що передасть її посвідчення на "аналіз" до СБУ й інших органів.

Related video

Про це жінка повідомила у себе на сторінці в Instagram.

Захисниця розповіла, що вона сіла у маршрутку на площі Митній та мала доїхати до міста Винники (6 км від Львова). У транспорті гроші за проїзд збирав водій. Олена зазначила, що завжди платить за проїзд, однак цього разу у неї не виявилося готівки.

"Я показала водієві УБД, сказала, що у мене УБД. Він махнув головою, я почала заходити в салон. Чоловік (водій — ред.) сказав "Яке у тебе УБД? Хто ти така, де ти його взяла і де купила?" Я подумала, це якийсь жарт і спокійно йому відповіла, що так, я була на війні", — розповіла колишня військовослужбовиця.

На ці слова відреагував водій, додавши, що він буде перевіряти її документ та телефонуватиме в Службу безпеки України. При цьому в автобусі було багато людей й ніхто не відреагував на конфлікт.

Чоловік назвав захисницю "УБДшниця воно". Після жінка дістала телефон й почала знімати водія.

Олена показала відповідне відео, на якому зафільмований словесний конфлікт між людьми. При цьому учасник скандалу заявив, що передасть посвідчення Олени на "аналіз" до СБУ й інших органів, додавши, що вона не виглядає як ветеранка.

Військовослужбовиця наголосила, що не має бути такого відношення до військовослужбовців. Однак найстрашнішим, на її думку, було те, що інші сиділи й мовчали.

На момент виходу матеріалу реакції від Управління транспорту та Львівської міської ради не було.

Нагадаємо, в січні у Києві елітний ресторан відмовився обслуговувати чоловіка у формі. При цьому свою позицію під час інциденту заклад не пояснював.

Згодом там пояснили, що відмова стосувалася однієї конкретної людини. Ця особа від імені колишнього бізнес-партнера чинила на власника закладу тиск.