"Кошмарять, як у 90-х": ресторан у Києві пояснив, чому відмовив в обслуговуванні військовому

За словами адміністрації, військовий на поширеному в мережі відео чинив на персонал тиск від імені колишнього бізнес-партнера, який вимагає від власника ресторану повернути вкладені у спільний бізнес гроші.

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В елітному ресторані Noice у Києві 12 січня відмовили в обслуговуванні чоловікові у військовій формі, який своєю чергою зняв відмову на відео та поширив його в мережі. Представники ресторану називають повідомлення про нібито наказ адміністрації не обслуговувати військових фейковими та говорять, що відмова стосувалася однієї конкретної людини, яка від імені колишнього бізнес-партнера чинить на власника закладу тиск. Заяву ресторан опублікував на своїй сторінці в Instagram.

В ресторані наголосили, що хочуть детально роз'яснити обставини події та "розвіяти фейкові повідомлення". За словами представників закладу, ситуація виникла через конфлікт власника ресторану Оздемір Айхан з давнім бізнес-партнером Олексієм Горащенковим. Адміністрація стверджує, що Горащенков вимагає від Айхана повернути вкладені у бізнес гроші, щоб вийти зі справи.

"На підґрунті цього конфлікту Горащенков і його команда "братків", в яку також входить громадянин Хрущ Андрій Олегович (особа, яка і знімала відео 12.01.2025 року), в стилі діяльності організованих злочинних угруповань із "1990-х років" почали вчиняти постійні провокативні та злочинні дії щодо Оздеміра Айхана, що жаргонною мовою описується як "кошмарити опонента/партнера", — написали представники ресторану.

За їхніми словами, Андрій Хрущ має звання старшого сержанта в одному з добровольчих формувань територіальної громади та від початку повномасштабного вторгнення не брав участі у бойових діях. Він неодноразово навідувався до ресторану з погрозами та "наїздами" від імені Горащенкова, тому всі співробітники ресторану знали його та були попереджені про можливі провокації з його боку, стверджують у Noice.

На сторінці ресторану також опубліковане відео з камер спостереження, на якому можна побачити, як чоловік у військовій формі, якому було відмовлено в обслуговуванні, заходить до ресторану.

Заклад запевняє, що відмова стосувалася лише Андрія Хруща, який під час останнього візиту 12 січня здійснював психологічний тиск на персонал й адміністрацію, курив і лаявся у приміщенні та підпалював пакувальні підв'язки для піци, що могло спровокувати пожежу. Також, за словами адміністрації, Хрущ погрожував прибулим за викликом співробітникам Державної служби охорони, вигукуючи: "Хто ви такі? Я зараз вам розіб'ю є**ло".

Представники ресторану говорять, що не відмовляються обслуговувати військових, а для військовослужбовців і учасників бойових дій надають 15% знижки.

"Відбулася спрямована маніпуляція суспільною думкою в період воєнного стану", — підсумували вони свою заяву.

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Нагадаємо, 13 січня в мережі поширилося відео, на якому офіціант елітного ресторану у Києві, посилаючись на наказ адміністрації, відмовився обслуговувати чоловіків у формі.

Того ж дня з'явилася реакція Національної поліції України та адміністрації ресторану щодо конфлікту з військовим у Києві. В поліції Києва повідомили, що розпочали кримінальне провадження за фактом "грубого порушення громадського порядку". В ресторані назвали інцидент "неприємною ситуацією", попросили не вестися на провокаційну інформацію та пообіцяли дати розгорнутий коментар згодом.