Конфлікт з військовим в Києві: з'явилась реакція поліції та ресторану

Поліція повідомила, що наразі порушене кримінальне провадження. В ресторані ж назвали інцидент "неприємною ситуацією".

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В одному зі столичних ресторанів середземноморської кухні відмовились обслуговувати військовослужбовця, посилаючись на адміністрацію закладу. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження, повідомили в поліції Києва.

"За вказаним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України — грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства. Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини", — йдеться в повідомленні.

Додамо, що санкція статті передбачає штраф від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційний нагляд на строк до п’яти років, або обмеження волі на той самий строк.

Конфлікт в столичному ресторані: реакція закладу

На сторінці ресторану Noice в одній із соцмереж з'явилась реакція закладу. Там інцидент назвали "неприємною ситуацією" та попрохали не реагувати й "не вестись на провокативну інформацію, що розповсюджується у всіх соцмережах". Там додали, що найближчим часом нададуть офіційне роз'яснення.

Реакція ресторану Noice

Інцидент з військовим: що відбулось

У київський ресторан середземноморської кухні Noice зайшли чоловіки у військовій формі. Однак офіціант не пустив їх всередину та відмовився обслуговувати, посилаючись на адміністрацію закладу.

На відео можна побачити, як офіціант відмовляє в обслуговуванні військовослужбовцю. Чим завершився інцидент, невідомо.

Нагадаємо, нещодавно в Запоріжжі перехожі допомогли військовозобов'язаному чоловіку ухилитися від мобілізації співробітниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Натовп жінок підняв чоловіка на ноги та спонукав тікати від військового у формі.

Додамо, що у селищі Димер на Київщині стався конфлікт між військовими та цивільними. Ситуація не залишилась поза увагою влади.