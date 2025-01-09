"Вставай, тікай": перехожі завадили ТЦК мобілізувати чоловіка в Запоріжжі, — соцмережі (відео)
На поширеному в соцмережах ролику можна побачити, як натовп жінок підіймає чоловіка на ноги та спонукає тікати від військового у формі. У місцевому ТЦК та СП інцидент не коментували.
На вулиці міста Запоріжжя перехожі допомогли військовозобов'язаному чоловіку ухилитися від мобілізації співробітниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки, повідомляють очевидці. Відео інциденту поширилося в соцмережах.
На відео можна побачити, як натовп намагається підняти хлопця з землі. Поставивши його на ноги, жінки починають підштовхувати його, спонукаючи тікати з місця події.
"Тікай, вставай, біжи!" — вигукують жіночі голоси.
Поруч при цьому стоїть військовий у формі, за словами очевидців — співробітник ТЦК та СП. Чоловік відштовхує його у бік і біжить геть.
У місцевому територіальному центрі комплектації та соціальної підтримки та інших органах подію на момент публікації матеріалу не коментували.
Нагадаємо, 9 січня офіцерка Управління комунікацій командування Сухопутних військ Наталія Кіндратів розповіла, що з 2022 року в Україні подано в розшук 500 тисяч військовозобов'язаних чоловіків. За словами офіцерки, правоохоронці не шукають військовозобов'язаних по домівках, а перевіряють документи у чоловіків у громадських місцях.
8 січня в соцмережах поширилося відео "бусифікації" чоловіка у Львові. На кадрах можна побачити, як люди у військовій формі б'ють чоловіка, хапають за шию і заштовхують у салон авто. У Львівському обласному ТЦК розповіли, що чоловік не мав із собою документів, відмовився проїхати до терцентру та вдарив одного з військовослужбовців в обличчя. На інцидент відреагував уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.