Конфликт с военным в Киеве: появилась реакция полиции и ресторана

Полиция сообщила, что сейчас возбуждено уголовное производство. В ресторане же назвали инцидент "неприятной ситуацией".

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В одном из столичных ресторанов средиземноморской кухни отказались обслуживать военнослужащего, ссылаясь на администрацию заведения. Правоохранители начали уголовное производство, сообщили в полиции Киева.

"По данному факту полицейские начали уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства", — говорится в сообщении.

Добавим, что санкция статьи предусматривает штраф от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или пробационный надзор на срок до пяти лет, или ограничение свободы на тот же срок.

Конфликт в столичном ресторане: реакция заведения

На странице ресторана Noice в одной из соцсетей появилась реакция заведения. Там инцидент назвали "неприятной ситуацией" и попросили не реагировать и "не вестись на провокационную информацию, которая распространяется во всех соцсетях". Там добавили, что в ближайшее время предоставят официальное разъяснение.

Реакция ресторана Noice

Инцидент с военным: что произошло

В киевский ресторан средиземноморской кухни Noice зашли мужчины в военной форме. Однако официант не пустил их внутрь и отказался обслуживать, ссылаясь на администрацию заведения.

На видео можно увидеть, как официант отказывает в обслуживании военнослужащему. Чем завершился инцидент, неизвестно.

Напомним, недавно в Запорожье прохожие помогли военнообязанному мужчине уклониться от мобилизации сотрудниками территориального центра комплектования и социальной поддержки. Толпа женщин подняла мужчину на ноги и побудила убегать от военного в форме.

Добавим, что в поселке Дымер Киевской области произошел конфликт между военными и гражданскими. Ситуация не осталась без внимания властей.