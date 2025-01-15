"Кошмарят, как в 90-х": ресторан в Киеве объяснил, почему отказал в обслуживании военному

По словам администрации, военный на распространенном в сети видео оказывал на персонал давление от имени бывшего бизнес-партнера, который требует от владельца ресторана вернуть вложенные в совместный бизнес деньги.

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В элитном ресторане Noice в Киеве 12 января отказали в обслуживании мужчине в военной форме, который в свою очередь снял отказ на видео и распространил его в сети. Представители ресторана называют сообщения о якобы приказе администрации не обслуживать военных фейковыми и говорят, что отказ касался одного конкретного человека, который от имени бывшего бизнес-партнера оказывает на владельца заведения давление. Заявление ресторан опубликовал на своей странице в Instagram.

В ресторане отметили, что хотят подробно разъяснить обстоятельства происшествия и "развеять фейковые сообщения". По словам представителей заведения, ситуация возникла из-за конфликта владельца ресторана Оздемир Айхан с давним бизнес-партнером Алексеем Горащенковым. Администрация утверждает, что Горащенков требует от Айхана вернуть вложенные в бизнес деньги, чтобы выйти из дела.

"На почве этого конфликта Горащенков и его команда "братков", в которую также входит гражданин Хрущ Андрей Олегович (лицо, которое и снимало видео 12.01.2025 года), в стиле деятельности организованных преступных группировок из "1990-х годов" начали совершать постоянные провокационные и преступные действия в отношении Оздемира Айхана, что на жаргонном языке описывается как "кошмарить оппонента/партнера", — написали представители ресторана.

По их словам, Андрей Хрущ имеет звание старшего сержанта в одном из добровольческих формирований территориальной общины и с начала полномасштабного вторжения не участвовал в боевых действиях. Он неоднократно наведывался в ресторан с угрозами и "наездами" от имени Горащенкова, поэтому все сотрудники ресторана знали его и были предупреждены о возможных провокациях с его стороны, утверждают в Noice.

На странице ресторана также опубликовано видео с камер наблюдения, на котором можно увидеть, как мужчина в военной форме, которому было отказано в обслуживании, заходит в ресторан.

Заведение уверяет, что отказ касался только Андрея Хруща, который во время последнего визита 12 января осуществлял психологическое давление на персонал и администрацию, курил и ругался в помещении и поджигал упаковочные подвязки для пиццы, что могло спровоцировать пожар. Также, по словам администрации, Хрущ угрожал прибывшим по вызову сотрудникам Государственной службы охраны, выкрикивая: "Кто вы такие? Я сейчас вам разобью е**ло".

Представители ресторана говорят, что не отказываются обслуживать военных, а для военнослужащих и участников боевых действий предоставляют 15% скидки.

"Произошла направленная манипуляция общественным мнением в период военного положения", — подытожили они свое заявление.

В ресторане Noise утверждают, что "военного" к ним подослал бизнес-оппонент В ресторане Noise утверждают, что "военного" к ним подослал бизнес-оппонент В ресторане Noise утверждают, что "военного" к ним подослал бизнес-оппонент В ресторане Noise утверждают, что "военного" к ним подослал бизнес-оппонент В ресторане Noise утверждают, что "военного" в ресторан подослал бизнес-оппонент

Напомним, 13 января в сети распространилось видео, на котором официант элитного ресторана в Киеве, ссылаясь на приказ администрации, отказался обслуживать мужчин в форме.

В тот же день появилась реакция Национальной полиции Украины и администрации ресторана относительно конфликта с военным в Киеве. В полиции Киева сообщили, что начали уголовное производство по факту "грубого нарушения общественного порядка". В ресторане назвали инцидент "неприятной ситуацией", попросили не вестись на провокационную информацию и пообещали дать развернутый комментарий позже.