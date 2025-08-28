Дети из Харьковщины подверглись буллингу на турнире во Львове: пьяные болельщики оскорбляли как "рашистов"

Команда "Квадро" из Харьковщины досрочно покинула турнир в Славском из-за оскорблений и вмешательства нетрезвых болельщиков. Инцидент получил огласку после заявлений депутатов и официальных лиц.

Детская футбольная команда "Квадро" из Харьковщины была вынуждена сняться с турнира "Slavsko cup-2025" после конфликта во время матча с местными спортсменами. Об инциденте сообщил депутат Лозовского районного совета Максим Стифанищен в своей заметке в Facebook.

По его словам, после гола в ворота соперников на поле выбежали возмущенные родители, которые утверждали, что вратарь харьковской команды значительно старше других участников. На самом деле парню было 14 лет, но он имеет рост 185 сантиметров. Позже двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения пытались сорвать игру, а с трибун прозвучали оскорбительные выкрики в адрес детей.

"Когда мы забили второй мяч, на поле выбежали взрослые в нетрезвом состоянии и набросились на меня. Тренер соперников вмешался, и игру удалось восстановить. Однако с трибун звучали ругательства и оскорбления в адрес наших детей, в частности их называли "фашистами" и "рашистами". Хотя вся команда общалась на украинском", — отметил Максим Стифанищен.

Он добавил, что отдельных юных футболистов пытались вывести на "мужской разговор". Матч закончился со счетом 3:1 в пользу команды из Харьковщины, однако впоследствии организаторы засчитали ей техническое поражение после жалоб родителей со стороны хозяев.

Городской голова Златополя Николай Бакшеев в комментарии "Суспільному" подтвердил, что вратарь харьковской команды был старше регламентированного возраста турнира. Однако при регистрации команды этот вопрос не поднимался.

"Проблема в том, что ситуация вышла за пределы спортивной этики и переросла в откровенный буллинг. Некоторые нетрезвые зрители после матча пытались устроить драку. Это абсолютно недопустимо", — подчеркнул он.

По словам Бакшеева, "Квадро" решила сняться с турнира, чтобы не мириться с таким отношением. Он подчеркнул, что хотя формально были основания для возмущения из-за разницы в возрасте вратаря, это никоим образом не оправдывает агрессивное поведение зрителей.

Организатор турнира "Славское-2025" Александр Кривенда объяснил, что удалил с поля лиц, которые вели себя неподобающе. Он назвал решение харьковской команды покинуть соревнования преждевременным, однако позже публично извинился за инцидент.

