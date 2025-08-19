"Это чемпионат Украины": арбитр наказала футболистку за русскую речь на поле (видео)

Футболистка Ирина Майбородина получила желтую карточку за общение на русском языке на поле. Главный арбитр матча "Колос — Систерс" Анастасия Романюк объяснила свое решение тем, что на чемпионате Украины недопустимо разговаривать на языке страны-агрессора.

Инцидент произошел на 43-й минуте матча одесской команды "Систерс" с командой "Колос" из села Ковалевка Киевской области 17 августа. Победителем в нем со счетом 2:1 стала одесская команда "Систерс", пишет издание Tribuna.com.

Арбитр Анастасия Романюк объяснила, что на чемпионате Украины неприемлемо общаться на русском.

Арбитр показала полузащитнице "Систерс" Ирине Майбородиной желтую карточку за неспортивное поведение.

"Желтая карточка за несогласие. Я попросила игрока общаться на украинском языке. Это чемпионат Украины", — слышно на видео объяснение Анастасии Романюк главному тренеру команды "Систерс" Денису Колчину.

После этого на ролике можно услышать аплодисменты от зрителей.

Что известно об Ирине Майбородиной

Полузащитница Ирина Майбородина играет за одесскую женскую футбольную команду "Систерс" под номером 23.

Она родилась 22 мая 1993 года в Украине. С 2009 года спортсменка играла за футбольный клуб "Дончанка". В 2011 году Ирина Майбородина стала кандидатом в мастера спорта, а в 2014-м получила звание мастера спорта.

Напомним, 17 июня Фокус писал, что бывший футболист сборной Украины Евгений Селезнев попал в языковой скандал с 16-летним блогером Ренатом Попружным, который упрекнул его за общение на русском.

Селезнев прокомментировал конфликт с блогером лично и заверил, что он является гражданином Украины, имеет проукраинскую позицию и не хочет быть участником языковых скандалов.