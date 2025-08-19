"Це чемпіонат України": арбітриня покарала футболістку за російську мову на полі (відео)

Футболістка Ірина Майбородіна отримала жовту картку за спілкування російською мовою на полі. Головна арбітриня матчу "Колос — Сістерс" Анастасія Романюк пояснила своє рішення тим, що на чемпіонаті України неприпустимо розмовляти мовою країни-агресора.

Інцидент стався на 43-й хвилині матчу одеської команди "Сістерс" з командою "Колос" з села Ковалівка Київської області 17 серпня. Переможцем у ньому з рахунком 2:1 стала одеська команда "Сістерс", пише видання Tribuna.com.

Арбітриня Анастасія Романюк пояснила, що на чемпіонаті України неприйнятно спілкуватися російською.

Арбітриня показала півзахисниці "Сістерс" Ірині Майбородіній жовту картку за неспортивну поведінку.

"Жовта картка за незгоду. Я попросила гравця спілкуватися українською мовою. Це чемпіонат України", — чутно на відео пояснення Анастасії Романюк головному тренеру команди "Сістерс" Денису Колчіну.

Після цього на ролику можна почути оплески від глядачів.

Що відомо про Ірину Майбородіну

Півзахисниця Ірина Майбородіна грає за одеську жіночу футбольну команду "Сістерс" під номером 23.

Вона народилася 22 травня 1993 року в Україні. З 2009 року спортсменка грала за футбольний клуб "Донеччанка". У 2011 році Ірина Майбородіна стала кандидатом у майстри спорту, а у 2014-му отримала звання майстра спорту.

Інформація про Ірину Майбородіну на сайті "Жіночий футбол України" Фото: скриншот

Нагадаємо, 17 червня Фокус писав, що колишній футболіст збірної України Євген Селезньов потрапив у мовний скандал із 16-річним блогером Ренатом Попружним, який дорікнув йому за спілкування російською.

Селезньов прокоментував конфлікт із блогером особисто й запевнив, що він є громадянином України, має проукраїнську позицію та не хоче бути учасником мовних скандалів.