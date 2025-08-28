Діти з Харківщини зазнали булінгу на турнірі у Львові: п'яні вболівальники ображали як "рашистів"

Команда "Квадро" з Харківщини достроково залишила турнір у Славському через образи та втручання нетверезих уболівальників. Інцидент набув розголосу після заяв депутатів і офіційних осіб.

Related video

Дитяча футбольна команда "Квадро" з Харківщини була змушена знятися з турніру "Slavsko cup-2025" після конфлікту під час матчу з місцевими спортсменами. Про інцидент повідомив депутат Лозівської районної ради Максим Стифанищен у своєму дописі у Facebook.

За його словами, після голу у ворота суперників на поле вибігли обурені батьки, які стверджували, що воротар харківської команди значно старший за інших учасників. Насправді хлопцеві було 14 років, але він має зріст 185 сантиметрів. Пізніше двоє чоловіків у стані алкогольного сп’яніння намагалися зірвати гру, а з трибун пролунали образливі вигуки на адресу дітей.

"Коли ми забили другий м’яч, на поле вибігли дорослі у нетверезому стані та накинулися на мене. Тренер суперників втрутився, і гру вдалося відновити. Проте з трибун лунали лайки та образи на адресу наших дітей, зокрема їх називали "фашистами" та "рашистами". Хоча вся команда спілкувалася українською", – зазначив Максим Стифанищен.

Він додав, що окремих юних футболістів намагалися вивести на "чоловічу розмову". Матч закінчився з рахунком 3:1 на користь команди з Харківщини, однак згодом організатори зарахували їй технічну поразку після скарг батьків із боку господарів.

Міський голова Златополя Микола Бакшеєв у коментарі "Суспільному" підтвердив, що воротар харківської команди був старший за регламентований вік турніру. Проте під час реєстрації команди це питання не порушувалося.

"Проблема в тому, що ситуація вийшла за межі спортивної етики та переросла у відвертий булінг. Деякі нетверезі глядачі після матчу намагалися влаштувати бійку. Це абсолютно неприпустимо", – наголосив він.

За словами Бакшеєва, "Квадро" вирішила знятися з турніру, аби не миритися з таким ставленням. Він підкреслив, що хоча формально були підстави для обурення через різницю у віці воротаря, це жодним чином не виправдовує агресивну поведінку глядачів.

Організатор турніру "Славсько-2025" Олександр Кривенда пояснив, що видалив із поля осіб, які поводилися неналежно. Він назвав рішення харківської команди залишити змагання передчасним, однак пізніше публічно перепросив за інцидент.

Як писав Фокус, арбітриня покарала футболістку за російську мову на полі.

Фокус також писав, що нещодавно дитячий ФК "Олімп" з Ірпеня отримав нового партнера.