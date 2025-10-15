Образовательная катастрофа в Украине: как война и бюрократия выгоняют педагогов из школ

В украинских школах исчезают учителя. Эксперты предупреждают: без реформ и реального повышения престижа профессии к 2030 году из школ может уйти почти половина педагогов. Фокус выяснил, почему молодежь не хочет преподавать, как учителя выдерживают стресс и смогут ли запланированные правительством повышения зарплат остановить отток кадров.

В Украине уже второй год подряд фиксируется острый дефицит педагогических кадров по ключевым предметам. Больше всего вакансий приходится на учителей английского языка — более 267 ставок на конец учебного года, информатики — около 149 и математики — почти 131.

Нехватка касается и других дисциплин: украинский язык и литература — около 112 вакансий, физическая культура — 100, история — 73, физика — 69. В прошлом году ситуация была аналогичной: министр Оксен Лисовой отмечал общенациональную нехватку специалистов по английскому, информатике и математике.

Эксперты прогнозируют ухудшение ситуации в Украине: к 2030 году более 40% учителей могут оставить профессию. Главная причина — системное пренебрежение к умственному труду, охватывающее не только педагогов, но и врачей, ученых и других интеллектуалов. Низкие зарплаты, бюрократия, стресс и отсутствие престижа отпугивают молодежь. Без срочных реформ — повышения оплаты, уменьшения нагрузки, мотивационных программ — образование рискует дойти до коллапса.

Дефиците учителей в Украине: почему увольняются из школы

Эксперт по образованию Украинского института будущего Николай Скиба отмечает, что кадровый кризис в украинском образовании длится более 10 лет и обострился с началом полномасштабного вторжения. Выезд части населения за границу уменьшил набор в педагогические вузы, а выпускники этих заведений часто выбирают работу в школах только как запасной вариант, если не находят место в офисах или компаниях. В Украине дефицит учителей усиливается миксом, состоящим из стресса, низких доходов и чрезмерных требований к специалистам. Реформа образования, начатая в 2018 году, приносит точечные изменения — обновление программ, дизайна школ, документооборота. Но при этом она добавляет нагрузку для учителей, что вызывает у них дополнительный стресс. Такие изменения, по мнению Скибы, призваны отсеять тех, кому образование не по душе, но на практике часто уходят амбициозные и талантливые, не выдерживая тройного давления.

Причины комплекса проблем, по словам Скибы, коренятся в низкой заработной плате, которая в рейтинге индустрий занимает последние позиции, по сравнению со средним уровнем по рынку. Также образование всегда стрессовое поле для человека. Это постоянное взаимодействие с учениками, публичность, давление от токсичного стиля руководства директоров или устаревших подходов. Также добавляется бюрократия — журналы, тетради, бумажная работа, которая по опросам стоит на первом месте среди причин увольнений учителей. Далее следуют зарплата, престиж профессии и другие факторы. Эти сигналы, добавляет эксперт, требуют системной работы, ведь проблема накапливалась годами.

"Ситуация не уникальна для Украины: в странах ЕС профессия педагога также не в топе по оплате и престижу, но там действуют минимальные стандарты зарплат, которые удерживают приличный уровень жизни учителей. В лидерах по рейтингам образования скандинавские страны — Финляндия, Швеция. Там еще работает уважение к педагогу как к воспитателю следующего поколения и к человеку, который постоянно учится и учит других. В этих странах учителями идут работать фанаты развития, где профессия становится платформой для самореализации. Для них работают курсы повышения квалификации, что привлекает много молодых людей", — подчеркивает Фокусу эксперт.

Учителя увольняются: кто будет преподавать в школах

По словам Скибы, для решения проблемы, во-первых, надо обратить внимание на психологическое состояние учителей. В частности необходимо поддерживать их ментальное самочувствие, учитывая их большую нагрузку. Также эксперт призывает для осуществления точечных реформ в образовании, а именно уменьшение бюрократии через диджитализацию. Электронные журналы и автоматизированные отчеты освободят время для творчества учителей.

Напомним, что правительство Украины утвердило проект Государственного бюджета на 2026 год, предусмотрев на образование рекордные расходы — более 265 млрд гривен, что на 66,5 млрд больше по сравнению с прошлым годом. В частности, в проекте бюджета заложено существенное повышение зарплат педагогов. Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, учителя получат в целом на 50% больше в течение года: повышение произойдет поэтапно — на 30% с 1 января и дополнительно на 20%.

Также Фокус писал, что, по словам министра образования и науки Оксена Лисового, в 2026 году украинским учителям сохранится надбавка в размере 2 тысячи гривен, однако дополнительного повышения базовой зарплаты пока не предусмотрено.