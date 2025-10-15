В Украине растет серьезный дефицит учителей: каких специалистов не хватает больше всего

В Украине уже второй год подряд ощущается острый дефицит учителей по ряду ключевых предметов.

Лидерами по нехватке педагогов остаются английский язык, информатика и математика. Об этом говорится комментарии Министерства образования и науки Украины для издания The Page.

Так, на конец учебного года в системе образования оставались вакантными более 267 ставок для учителей английского, около 149 для преподавателей информатики и почти 131 для учителей математики. Кроме того, недобор наблюдается и по другим дисциплинам: украинский язык и литература – почти 112 вакансий, физическая культура – около 100, история – 73 и физика – 69.

Минувший год также показал схожие тенденции. Министр образования и науки Оксен Лисовой тогда отмечал, что нехватка педагогов этих трех предметов ощущается по всей стране, и проблема остается острой.

Эксперты предупреждают: дефицит кадров может усугубиться в ближайшие годы. По данным МОН, более 40% учителей планируют уйти из профессии до 2030 года. Основной причиной называют пренебрежение к умственному труду, что касается не только педагогов, но и врачей, ученых и других специалистов умственного труда.

Напомним, что правительство Украины утвердило проект Государственного бюджета на 2026 год, предусмотрев на образование рекордные расходы — более 265 млрд гривен, что на 66,5 млрд больше по сравнению с прошлым годом. В частности, в проекте бюджета заложено существенное повышение зарплат педагогов. Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, учителя получат в целом на 50% больше в течение года: повышение произойдет поэтапно — на 30% с 1 января и дополнительно на 20%.

Также Фокус писал, что, по словам министра образования и науки Оксена Лисового, в 2026 году украинским учителям сохранится надбавка в размере 2 тысячи гривен, однако дополнительное повышение базовой зарплаты пока не предусмотрено.