В Україні зростає серйозний дефіцит учителів: яких фахівців не вистачає найбільше

В Україні вже другий рік поспіль відчувається гострий дефіцит учителів із низки ключових предметів.

Лідерами з нестачі педагогів залишаються англійська мова, інформатика та математика. Про це йдеться в коментарі Міністерства освіти і науки України для видання The Page.

Так, на кінець навчального року в системі освіти залишалися вакантними понад 267 ставок для вчителів англійської, близько 149 для викладачів інформатики та майже 131 для вчителів математики. Крім того, недобір спостерігається і з інших дисциплін: українська мова та література — майже 112 вакансій, фізична культура — близько 100, історія — 73 та фізика — 69.

Минулий рік також показав схожі тенденції. Міністр освіти і науки Оксен Лісовий тоді зазначав, що брак педагогів цих трьох предметів відчувається по всій країні, і проблема залишається гострою.

Експерти попереджають: дефіцит кадрів може посилитися найближчими роками. За даними МОН, понад 40% вчителів планують піти з професії до 2030 року. Основною причиною називають зневагу до розумової праці, що стосується не тільки педагогів, а й лікарів, учених та інших фахівців розумової праці.

Нагадаємо, що уряд України затвердив проєкт Державного бюджету на 2026 рік, передбачивши на освіту рекордні видатки — понад 265 млрд гривень, що на 66,5 млрд більше, порівняно з минулим роком. Зокрема, у проєкті бюджету закладено суттєве підвищення зарплат педагогів. Як повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, вчителі отримають загалом на 50% більше впродовж року: підвищення відбудеться поетапно — на 30% з 1 січня та додатково на 20%.

Також Фокус писав, що, за словами міністра освіти і науки Оксена Лісового, 2026 року українським вчителям збережеться надбавка в розмірі 2 тисячі гривень, однак додаткового підвищення базової зарплати поки не передбачено.