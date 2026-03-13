В Украине существенно возрастет студенческая стипендия: ее смогут получать и в частных вузах

С 1 сентября 2026 года минимальная стипендия в Украине вырастет в два раза и составит не менее 4000 гривен.

Эти стипендии будут получать не только студенты государственных вузов, но и частных высших учебных заведений, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"В ответ на запросы студентов Правительство урегулировало порядок выплат для студентов частных заведений высшего образования, которые так же учатся за счет государственного заказа. Уже с 1 сентября этого года им будут начислять академические стипендии в размере не менее 4000 грн. В этом году минимальная стипендия вырастет вдвое по сравнению с 2025 годом", — написала Свириденко.

Она уточнила, что деньги для стипендий предусмотрены бюджетными назначениями Министерства образования и науки на 2026 год.

Відео дня

"Это решение — пример взаимодействия, когда предложения молодежи влияют на государственную политику и становятся реальными решениями Правительства. Для нас важно, чтобы молодежь имела возможности и достойные условия жизни и развития в Украине", — отметила Свириденко.

Пост Свириденко Фото: Скриншот

Напомним, в феврале Свириденко сообщила, что с нового учебного года ученики всех возрастных групп будут получать бесплатное питание.

Фокус также писал о том, что Зеленский лишил стипендии прыгунью Софию Лыскун.