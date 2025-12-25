Зеленский лишил стипендии прыгунью Софию Лыскун: спортсменка приняла гражданство РФ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении президентских стипендий чемпионки Европы по прыжкам в воду Софии Лыскун, которая сменила украинское гражданство на российское.

Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Президента Украины. Согласно документу, София Лыскун и ее тренер Александра Сендзюк утратили выплаты, назначенные им в апреле 2025 года как перспективным спортсменкам и тренерам по олимпийским видам спорта. Решение принято на основании Положения о президентских стипендиях для выдающихся, молодых и перспективных спортсменов Украины.

"В соответствии с Положением о стипендиях Президента Украины для выдающихся и молодых и перспективных спортсменов Украины по олимпийским видам спорта и их тренеров, утвержденным Указом Президента Украины от 13 ноября 2019 года № 844/2019 (с последующими изменениями), лишить Лыскун Софию Валерьевну и Сендзюк Александру Сергеевну стипендий Президента Украины, назначенных Указом Президента Украины от 8 апреля 2025 года № 221/2025", — говорится в документе.

Почему Лыскун сменила гражданство

Ранее стало известно, что прыгунья в воду сборной Украины София Лыскун получила гражданство Российской Федерации. Российским СМИ спортсменка заявила, что причиной такого решения стал, по ее словам, некомпетентный подход к подготовке спортсменов в Украине.

Лыскун также утверждала, что подвергалась давлению из-за общения со своей первым тренером, которая уехала в Россию. По ее словам, спортсменов обвиняли в политической нелояльности, несмотря на декларируемый принцип "спорт вне политики".

Кроме того, она заявляла о кадровых проблемах в украинском спорте, утверждая, что некоторые тренеры не имели профильной специализации, а также о психологических трудностях, которые, по ее словам, вынудили ее обратиться за профессиональной помощью.

Спортивные достижения Лыскун

Отметим, что последний раз в составе сборной Украины София Лыскун выступала на чемпионате мира по водным видам спорта в июле в Сингапуре, где заняла седьмое место в командном турнире.

В активе 23-летней спортсменки — две золотые медали чемпионата Европы по водным видам спорта, две победы на чемпионатах Европы по прыжкам в воду, а также серебро чемпионата мира 2022 года. Лыскун дважды представляла Украину на Олимпийских играх — в Токио в 2021 году и в Париже в 2024-м. Лучшим олимпийским результатом стало седьмое место в женских синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

Однако после того, как спортсменка приняла решение представлять страну-агрессора, Федерация Украины по прыжкам в воду исключила ее из состава национальной сборной команды и лишила всех званий и наград.