Зеленський позбавив стипендії стрибунку Софію Лискун: спортсменка прийняла громадянство РФ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення президентських стипендій чемпіонки Європи зі стрибків у воду Софії Лискун, яка змінила українське громадянство на російське.

Відповідну інформацію опубліковано на офіційному сайті Президента України. Згідно з документом, Софія Лискун та її тренерка Олександра Сендзюк втратили виплати, призначені їм у квітні 2025 року як перспективним спортсменкам і тренерам з олімпійських видів спорту. Рішення ухвалено на підставі Положення про президентські стипендії для видатних, молодих і перспективних спортсменів України.

"Відповідно до Положення про стипендії Президента України для видатних та молодих і перспективних спортсменів України з олімпійських видів спорту та їх тренерів, затвердженого Указом Президента України від 13 листопада 2019 року № 844/2019 (із наступними змінами), позбавити Лискун Софію Валеріївну та Сендзюк Олександру Сергіївну стипендій Президента України, призначених Указом Президента України від 8 квітня 2025 року № 221/2025", — ідеться в документі.

Відео дня

Чому Лискун змінила громадянство

Раніше стало відомо, що стрибунка у воду збірної України Софія Лискун отримала громадянство Російської Федерації. Російським ЗМІ спортсменка заявила, що причиною такого рішення став, за її словами, некомпетентний підхід до підготовки спортсменів в Україні.

Лискун також стверджувала, що зазнавала тиску через спілкування зі своєю першою тренеркою, яка виїхала до Росії. За її словами, спортсменів звинувачували в політичній нелояльності, попри декларований принцип "спорт поза політикою".

Крім того, вона заявляла про кадрові проблеми в українському спорті, стверджуючи, що деякі тренери не мали профільної спеціалізації, а також про психологічні труднощі, які, за її словами, змусили її звернутися по професійну допомогу.

Спортивні досягнення Лискун

Зазначимо, що востаннє у складі збірної України Софія Лискун виступала на чемпіонаті світу з водних видів спорту в липні в Сінгапурі, де посіла сьоме місце в командному турнірі.

В активі 23-річної спортсменки — дві золоті медалі чемпіонату Європи з водних видів спорту, дві перемоги на чемпіонатах Європи зі стрибків у воду, а також срібло чемпіонату світу 2022 року. Лискун двічі представляла Україну на Олімпійських іграх — у Токіо 2021 року і в Парижі 2024-го. Найкращим олімпійським результатом стало сьоме місце в жіночих синхронних стрибках із 10-метрової вишки.

Однак після того, як спортсменка прийняла рішення представляти країну-агресора, Федерація України зі стрибків у воду виключила її зі складу національної збірної команди і позбавила всіх звань і нагород.