"Это — катастрофа": учительница бьет тревогу из-за проблем с обучением детей в школе (фото)

Одна учительница из США рассказала о тревожной тенденции, которую она замечает среди учеников среднего школьного возраста. Она говорит, что ученикам "катастрофически" не хватает ряда элементарных базовых навыков.

Она говорит, что ей приходится снова и снова тратить кучу времени, чтобы объяснить детям простые темы — от существительных до обычных математических формул. Об этом женщина написала в своей заметке в Reddit.

"У меня невероятное количество учеников, которые катастрофически не дотягивают до своего уровня класса. И нет, прежде чем кто-то начнет что-либо говорить, то отмечу: я не говорю о детях с инвалидностью. Я говорю о большинстве вполне способных детей, которые приходят домой и вообще ничего не делают в плане обучения, а дома никому не хватает внимания, чтобы это как-то подкрепить", — пишет честно учительница.

Она говорит, что сейчас среди большинства детей не видит никакого интереса к чтению, обучению или домашним работам. Женщина признает, что большинство учеников просто "живут как есть и приходят в школу ради посещаемости".

"А потом возвращаются в школу, и от нас ожидают, что мы как-то исправим годы этого, снова объясняя базовые вещи, которые они должны были давно запомнить. Это вообще не имеет смысла, что я стою перед восьмиклассниками и вынужден снова и снова объяснять, что такое существительное. Существительное, понимаете? Как будто мы вернулись во второй класс. Снова. И снова. И снова то же самое", — рассказывает американка.

Она говорит, что главная проблема заключается в том, что это — только "проблема школы", а также родителей, которым "глубоко плевать" на ответственность. Поэтому преподавательница говорит, что "если дома нет ответственности, структуры, требований — то скажите: на чем мы вообще строим обучение?".

Реакция соцсетей

Сообщение учительницы из США вызвало оживленное обсуждение среди пользователей сети. Больше всего реакций получили следующие реплики:

"В моем случае это шестиклассники без всякой эмпатии. Я даже не думал, что придется обращаться к школьному психологу из-за того, что ученики насмехаются над кем-то, кто недавно потерял родственника";

"Это ощущение, что им все виноваты: "Если мы сегодня будем хорошо себя вести, можно нам что-то (подставить желаемое)?" Я говорю — нет, потому что вы даже не понимаете, что значит "хорошо себя вести" (соответствовать требованиям), но все равно ноете, что не получили вознаграждение";

"Я часто не могу просто достучаться до них, потому что даже запрет на телефоны не помогает. Они целыми днями там";

"Готовлюсь, делаю занятия, какие-то интерактивы, и у меня только трое из тридцати учеников готовы к этому. Что будет с 27 другими? А потом родители жалуются директору на меня, что я не уделяю внимания? У меня шесть классов, и в каждом такая беда. Я пыталась, говорила с родителями, но все напрасно — им неинтересно будущее своих детей. В такие моменты просто опускаются руки от осознания того, что ничего не изменишь".

