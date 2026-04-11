"Це — катастрофа": вчителька б'є на сполох через проблеми з навчанням дітей в школі (фото)

Одна вчителька зі США розповіла про тривожну тенденцію, яку вона помічає серед учнів середнього шкільного віку. Вона говорить, що учням "катастрофічно" не вистачає низки елементарних базових навичок.

Вона говорить, що їй доводиться знову та знову витрачати купу часу, аби пояснити дітям прості теми — від іменників до звичайних математичних формул. Про це жінка написала в своєму дописі в Reddit.

"У мене неймовірна кількість учнів, які катастрофічно не дотягують до свого рівня класу. І ні, перш ніж хтось почне що говорити, то відзначу: я не говорю про дітей з інвалідністю. Я говорю про більшість цілком здатних дітей, які приходять додому і взагалі нічого не роблять у плані навчання, а вдома нікому не вистачає уваги, щоб це якось підкріпити", — пише чесно вчителька.

Вона каже, що нині серед більшості дітей не бачить ніякого інтересу до читання, навчання чи домашніх робіт. Жінка визнає, що більшість учнів просто "живуть як є і приходять в школу заради відвідуваності".

Відео дня

Викладка говорить про катастрофічну ситуацію у навчанні з дітьми

"А потім повертаються до школи, і від нас очікують, що ми якось виправимо роки цього, знову пояснюючи базові речі, які вони мали давно запам’ятати. Це взагалі не має сенсу, що я стою перед восьмикласниками і змушений знову і знову пояснювати, що таке іменник. ІМЕННИК, розумієте?. Наче ми повернулися у другий клас. Знову. І знову. І знову те саме", — розповідає американка.

Вона каже, що головна проблема полягає в тім, що це — лише "проблема школи", а також батьків, яким "глибоко чхати" на відповідальність. Тому викладачка каже, що "якщо вдома немає відповідальності, структури, вимог — то скажіть: на чому ми взагалі будуємо навчання?".

Реакція соцмереж

Допис вчительки зі США викликав жваве обговорення серед користувачів мережі. Найбільше реакцій отримали наступні репліки:

"У моєму випадку це шестикласники без жодної емпатії. Я навіть не думав, що доведеться звертатися до шкільного психолога через те, що учні насміхаються з когось, хто нещодавно втратив родича";

"Це відчуття, що їм усі винні: "Якщо ми сьогодні добре поводитимемося, можна нам щось (підставити бажане)?" Я кажу — ні, бо ви навіть не розумієте, що означає "добре поводитися" (відповідати вимогам), але все одно ниєте, що не отримали винагороду";

"Я часто не можу просто достукатися до них, бо навіть заборона на телефони не допомагає. Вони цілими днями там";

"Готуюся, роблю заняття, якісь інтерактиви, і в мене лише троє з тридцяти учнів готові до цього. Що буде з 27 іншими? А потім батьки скаржаться директору на мене, що я не приділяю уваги? У мене шість класів, і в кожному така біда. Я намагалася, говорила з батьками, але все марно — їм нецікаве майбутнє своїх дітей. В такі моменти просто опускаються руки від усвідомлення того, що нічого не зміниш".

