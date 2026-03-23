В школу через поліцію: у Міносвіти нагадали, що пропускати уроки без поважних причин не можна

Міністр освіти та науки Оксен Лісовий заявив, що відповідальні органи, а саме Міносвіти та МВС, будуть жорсткіше ставитися до пропусків школи дітьми без поважних причин.

"Ми фіксуємо порушення права дитини на освіту, і далі з Ювенальною поліцією працюємо над причиною такого порушення", — сказав Лісовий на прес-конференції за підсумками трьох років роботи команди Міносвіти, коли журналісти задали йому питання про невідвідування учнями шкіл.

Він наголосив, що нині відбуватиметься синхронізація дій Міносвіти та Міністерства внутрішніх справ, зокрема Національної поліції, яка має відстежувати факт наявності дитини в закладі освіти.

"За умов відсутності дитини протягом тривалого проміжку часу ми маємо сигналізувати про це як у Службу у справах дітей, так і Нацполіції, які мають докладати зусиль для того, щоб знайти дитину. Після цього, в залежності від причини, вмикаються ті або інші механізми відповідальності", - підтвердила заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова.

За її словами, мова не йде про новий підхід, просто до повернення до механізмів, які через пандемію і повномасштабне вторгнення діяли неналежним чином.

Правила відвідання школи в Україні – що відомо

Згідно з порядком ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку, вихованців та учнів, у разі відсутності учнів на навчальних заняттях протягом 10-ти робочих днів підряд з невідомих або без поважних причин відповідальна особа закладу освіти змінює у відповідному профілі дитини інформацію шляхом внесення відмітки "не охоплена (не охоплений) навчанням". Причини відсутності учня на навчальних заняттях підтверджуються відповідною медичною довідкою закладу охорони здоров’я або письмовим поясненням одного з батьків дитини чи інших її законних представників, поданим у довільній формі.

Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання малолітніх або неповнолітніх дітей, тягне за собою попередження або накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-1700 грн), а ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, - тягнуть за собою накладення штрафу від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700-5100 грн).

