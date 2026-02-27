Прогулювати стане важче: Кабмін посилив контроль за дітьми у школах, подробиці

Кабінет міністрів України посилив контроль за обліком школярів та дітей дошкільного віку, зокрема за тими, хто не відвідує заняття та загалом заклади освіти.

Для цього Уряд ухвалив постанову, якою вніс зміни до Порядку ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку, вихованців та учнів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684, якими посилено контроль за обліком вихованців закладів дошкільної освіти та учнів закладів загальної середньої освіти, повідомив начальник управління ювенальної превенції Національної поліції Василь Богдан.

"Уряд ухвалив зміни до порядку обліку дітей, дошкільного та шкільного віку, вихованців та учнів — посилюємо міжвідомчу взаємодію задля захисту права на освіту та безпеку дітей", — написав Богдан.

Він уточнив, що вказані зміни спрямовано на вдосконалення механізмів взаємодії між закладами освіти, службами у справах дітей та правоохоронними органами. Вони передбачають більш оперативний обмін інформацією про дітей, які не охоплені навчанням, що дозволить своєчасно реагувати на такі випадки та вживати необхідних заходів у межах законодавства.

За словами Богдана, ці оновлення передбачають:

удосконалення алгоритмів передачі інформації між закладами освіти, органами управління освітою, службами у справах дітей та підрозділами Національної поліції України;

оперативне інформування про дітей, які не відвідують заклади освіти або вибули з навчання;

визначення строків опрацювання даних і передачі інформації;

використання цифрових сервісів та автоматизованих інформаційних систем для швидкого реагування;

посилення системного підходу до захисту права кожної дитини на освіту.

"Оновлення порядку дозволить ювенальним поліцейським оперативніше отримувати інформацію, ефективніше взаємодіяти з партнерами та своєчасно реагувати на ситуації, коли дитина випадає з освітнього процесу. У центрі уваги — безпека дітей, підтримка родин і забезпечення доступу до освіти для кожної дитини", — наголосив Богдан.

