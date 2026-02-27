Прогуливать станет труднее: Кабмин ужесточил контроль за детьми в школах, подробности

Кабинет министров Украины усилил контроль за учетом школьников и детей дошкольного возраста, в частности за теми, кто не посещает занятия и вообще учебные заведения.

Для этого Правительство приняло постановление, которым внесло изменения в Порядок ведения учета детей дошкольного и школьного возраста, воспитанников и учащихся, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 13.09.2017 № 684, которыми усилен контроль за учетом воспитанников учреждений дошкольного образования и учащихся учреждений общего среднего образования, сообщил начальник управления ювенальной превенции Национальной полиции Василий Богдан.

"Правительство приняло изменения в порядок учета детей, дошкольного и школьного возраста, воспитанников и учеников — усиливаем межведомственное взаимодействие для защиты права на образование и безопасность детей", — написал Богдан.

Відео дня

Он уточнил, что указанные изменения направлены на совершенствование механизмов взаимодействия между учебными заведениями, службами по делам детей и правоохранительными органами. Они предусматривают более оперативный обмен информацией о детях, которые не охвачены обучением, что позволит своевременно реагировать на такие случаи и принимать необходимые меры в рамках законодательства.

По словам Богдана, эти обновления предусматривают:

совершенствование алгоритмов передачи информации между учебными заведениями, органами управления образованием, службами по делам детей и подразделениями Национальной полиции Украины;

оперативное информирование о детях, которые не посещают учебные заведения или выбыли из обучения;

определение сроков обработки данных и передачи информации;

использование цифровых сервисов и автоматизированных информационных систем для быстрого реагирования;

усиление системного подхода к защите права каждого ребенка на образование.

"Обновление порядка позволит ювенальным полицейским оперативно получать информацию, эффективнее взаимодействовать с партнерами и своевременно реагировать на ситуации, когда ребенок выпадает из образовательного процесса. В центре внимания — безопасность детей, поддержка семей и обеспечение доступа к образованию для каждого ребенка", — подчеркнул Богдан.

Напомним, в школах Львова вводят усиленный пропускной режим.

Фокус также писал о том, как львовская школа не пустила людей в укрытие во время тревоги.