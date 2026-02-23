В школах Львова вводят усиленный пропускной режим: что изменится

Теракт во Львове, который произошел в ночь на 22 февраля, привел к введению усиленного пропускного режима во всех учебных заведениях города. Деньги на питание можно передавать только через детей.

Родителям разрешается приводить и забирать детей только из вестибюля, посторонних лиц без согласования в помещение не будут допускать, написал в Telegram депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

По его словам, забытые вещи нужно оставлять на охране для дальнейшей передачи учащимся, а средства на питание передавать через детей.

Такие меры предосторожности обусловлены тем, что под видом родителей в заведение могут пытаться проникнуть посторонние или опасные лица.

Ранее сегодня же Зинкевич сообщал, что трое пострадавших из-за теракта во Львове до сих пор находятся в реанимации больницы святого Пантелеймона в тяжелом состоянии. Накануне им провели сложные операции из-за минно-взрывных травм.

Два человека с травмами средней тяжести проходят лечение в хирургическом отделении больницы святого Луки, их состояние стабильное.

Еще 11 пострадавших лечатся дома.

Теракт во Львове: что известно

После полуночи 22 февраля во Львове прогремел сильный взрыв, а через несколько минут еще один. Воздушной тревоги в городе при этом объявлено не было.

Правоохранителям около 00:30 часов поступил вызов о попытке проникновения в магазин, расположенный на улице Данилишина, 20. Когда прибыл первый экипаж патрульной полиции, раздался взрыв. Через несколько минут, когда уже на месте оказался второй экипаж полицейских, прогремел второй взрыв.

После этого на место инцидента вызвали кареты скорой помощи и следственно-оперативную группу.

В результате взрыва погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька, а еще 25 человек получили ранения разной степени тяжести.

Спустя 10 часов правоохранители задержали 33-летнюю гражданку Украины из Ровенской области, которая подозревается в изготовлении взрывчатки. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент закладки самодельного взрывного устройства.

Позже в сети появились и моменты двух взрывов.

В полиции подозреваемая рассказала, что за содеянное ей обещали 60 тысяч гривен. Она действовала по указке российских спецслужб.

Жительнице Костополя Ровненской области уже сообщено о подозрении в совершении террористического акта, приведшего к гибели человека, а также в незаконном обращении с оружием.

Погибшую Викторию Шпильку похоронят 24 февраля в ее родном селе Верба на Волыни. Сегодня Львов будет прощаться с ней на площади Рынок.

Напомним, Ирина Верещук после теракта во Львове предложила заблокировать в Украине мессенджеры, в том числе Telegram.