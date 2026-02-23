У школах Львова запроваджують посилений пропускний режим: що зміниться

Теракт у Львові, який стався в ніч на 22 лютого, призвів до запровадження посиленого пропускного режиму в усіх навчальних закладах міста. Гроші на харчування можна передавати тільки через дітей.

Батькам дозволяється приводити і забирати дітей тільки з вестибюля, сторонніх осіб без узгодження в приміщення не допускатимуть, написав у Telegram депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

За його словами, забуті речі потрібно залишати на охороні для подальшої передачі учням, а кошти на харчування передавати через дітей.

Такі запобіжні заходи зумовлені тим, що під виглядом батьків до закладу можуть намагатися проникнути сторонні або небезпечні особи.

Раніше сьогодні ж Зінкевич повідомляв, що троє постраждалих через теракт у Львові досі перебувають у реанімації лікарні святого Пантелеймона у важкому стані. Напередодні їм провели складні операції через мінно-вибухові травми.

Двоє людей із травмами середньої тяжкості проходять лікування в хірургічному відділенні лікарні святого Луки, їхній стан стабільний.

Ще 11 постраждалих лікуються вдома.

Теракт у Львові: що відомо

Після опівночі 22 лютого у Львові прогримів сильний вибух, а за кілька хвилин ще один. Повітряної тривоги в місті при цьому оголошено не було.

Правоохоронцям близько 00:30 години надійшов виклик про спробу проникнення в магазин, розташований на вулиці Данилишина, 20. Коли прибув перший екіпаж патрульної поліції, пролунав вибух. Через кілька хвилин, коли вже на місці опинився другий екіпаж поліцейських, прогримів другий вибух.

Після цього на місце інциденту викликали карети швидкої допомоги та слідчо-оперативну групу.

Унаслідок вибуху загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька, а ще 25 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Через 10 годин правоохоронці затримали 33-річну громадянку України з Рівненської області, яка підозрюється у виготовленні вибухівки. Камери відеоспостереження зафіксували момент закладання саморобного вибухового пристрою.

Пізніше в мережі з'явилися і моменти двох вибухів.

У поліції підозрювана розповіла, що за скоєне їй обіцяли 60 тисяч гривень. Вона діяла за вказівкою російських спецслужб.

Мешканці Костополя Рівненської області вже повідомлено про підозру у скоєнні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю.

Загиблу Вікторію Шпильку поховають 24 лютого в її рідному селі Верба на Волині. Сьогодні Львів прощатиметься з нею на площі Ринок.

Нагадаємо, Ірина Верещук після теракту у Львові запропонувала заблокувати в Україні месенджери, зокрема Telegram.