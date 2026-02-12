Только для учеников: школа не пустила людей в укрытие во Львове во время тревоги, — соцсети (видео)

В соцсетях пишут, что во Львове в микрорайоне Левандовка во время воздушной тревоги не пускали людей в укрытие в школе. Сотрудники образовательного учреждения якобы говорили, что оно предназначено только для учеников.

Видео местных жителей, которых не пустили в укрытие во Львове во время воздушной угрозы, опубликовал местный Telegram-канал "Львівич". Админ утверждает, что ролик снят возле школы № 67 в жилом массиве Левандовка.

На видео можно увидеть около 10 человек, которые стоят днем перед закрытой дверью на крыльце здания.

В перечне укрытий для населения на сайте Львовского городского совета средней общеобразовательной школы №67 нет.

Администрация школы №67 и Львовский городской совет на момент публикации новости не комментировали жалобы горожан в соцсетях.

До этого паблик "Львівич" писал о закрытом укрытии во Львове на улице Максима Кривоноса и публиковал скриншот жалоб местных жителей.

"Опять закрыто укрытие, и никто на звонки не отвечает. До ближайшего укрытия минимум 200 метров, если не больше, а там такая же ситуация", — написал горожанин.

Во Львове горожане жалуются на закрытые укрытия во время тревог Фото: скриншот

Укрытие во Львове: должны ли школы пускать всех

Во время брифинга 28 августа 2024 года директор департамента образования и науки Львовской областной военной администрации Олег Паска отмечал, что управление не рекомендует использовать укрытия в школах для гражданского населения.

"О жителях должны позаботиться органы управления местных общин. Необходимо позаботиться о безопасной образовательной среде для школьников и учителей. Соответствующее рекомендательное письмо было направлено учебным заведениям", — говорил он.

На сайте образовательного омбудсмена Украины объясняется, что в соответствии с изменениями, внесенными Кабинетом министров Украины в "Порядок создания, содержания фонда защитных сооружений гражданской защиты, исключения таких сооружений из фонда и ведения его учета" 19 декабря 2023 года, укрытия учебных заведений во время проведения очного обучения доступны только для участников образовательного процесса.

Воздушные тревоги во Львове

Городской голова Львова Андрей Садовый 12 февраля в 12:26 сообщил о воздушной тревоге, которая распространилась по всей Украине из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения. В 14:56 был объявлен отбой.

11 февраля Андрей Садовый сообщал о запуске россиянами аэробаллистической ракеты "Кинжал" в направлении Львова, а через пару минут — о работе противовоздушной обороны.

"Около 14:40 в направлении Львова летели два вражеских "Кинжала". Силы ПВО их обезвредили", — писал городской голова.

Напомним, в ночь на 12 февраля россияне запустили 24 баллистические ракеты по Украине. Под атакой были объекты в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской областях.

Днем 12 февраля Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили об угрозе обстрела Украины баллистической ракетой средней дальности. Мониторы писали о вероятном запуске ракеты "Орешник", однако руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко отмечал, что это было лишь имитацией пуска.