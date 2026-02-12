Лише для учнів: школа не пустила людей в укриття у Львові під час тривоги, — соцмережі (відео)

В соцмережах пишуть, що у Львові в мікрорайоні Левандівка під час повітряної тривоги не пускали людей до укриття в школі. Співробітники освітнього закладу нібито казали, що воно призначене лише для учнів.

Відео місцевих жителів, яких не пустили в укриття у Львові під час повітряної загрози, опублікував місцевий Telegram-канал "Львівич". Адмін стверджує, що ролик знято біля школи № 67 в житловому масиві Левандівка.

На відео можна побачити близько 10 людей, які стоять удень перед зачиненими дверима на ґанку будівлі.

В переліку укриттів для населення на сайті Львівської міської ради середньої загальноосвітньої школи №67 немає.

Адміністрація школи №67 і Львівська міська рада на момент публікації новини не коментували скарги містян в соцмережах.

До того паблік "Львівич" писав про зачинене укриття у Львові на вулиці Максима Кривоноса та публікував скриншот скарг місцевих жителів.

Відео дня

"Знову закрите укриття, і ніхто на дзвінки не відповідає. До найближчого укриття мінімум 200 метрів, якщо не більше, а там така сама ситуація", — написав містянин.

У Львові містяни скаржаться на зачинені укриття під час тривог Фото: скриншот

Укриття у Львові: чи мають школи пускати всіх

Під час брифінгу 28 серпня 2024 директор департаменту освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації Олег Паска наголошував, що управління не рекомендує використовувати укриття в школах для цивільного населення.

"Про мешканців мають подбати органи управління місцевих громад. Необхідно подбати про безпечне освітнє середовище для школярів та вчителів. Відповідний рекомендаційний лист було надіслано закладам освіти", — казав він.

На сайті освітнього омбудсмена України пояснюється, що відповідно до змін, внесених Кабінетом міністрів України до "Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту, виключення таких споруд із фонду та ведення його обліку" 19 грудня 2023 року, укриття закладів освіти під час проведення очного навчання доступні лише для учасників освітнього процесу.

Повітряні тривоги у Львові

Міський голова Львова Андрій Садовий 12 лютого о 12:26 повідомив про повітряну тривогу, яка поширилася всією Україною через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. О 14:56 було оголошено відбій.

11 лютого Андрій Садовий повідомляв про запуск росіянами аеробалістиної ракети "Кинджал" у напрямку Львова, а за пару хвилин — про роботу протиповітряної оборони.

"Близько 14:40 в напрямку Львова летіли два ворожі "Кинжали". Сили ППО їх знешкодили", — писав міський голова.

Нагадаємо, в ніч на 12 лютого росіяни запустили 24 балістичні ракети по Україні. Під атакою були об'єкти в Київській, Харківській, Дніпропетровській, Одеській областях.

Вдень 12 лютого Повітряні сили Збройних сил України попередили про загрозу обстрілу України балістичною ракетою середньої дальності. Монітори писали про ймовірний запуск ракети "Орешник", проте керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко зазначав, що це було лише імітацією пуску.