ЗС РФ запустили 24 балістичні ракети: скільки "Іскандерів" збила ППО та які наслідки в регіонах

В ніч на 12 лютого Збройні сили Російської Федерації вдарили по Україні 24 балістичними ракетами "Искандер-М" та 219 дронами різних типів, повідомили у Повітряних силах ЗСУ. Системи протиповітряної оборони впоралась з частиною ракет та дронів, але сталось 28 влучань. Серед постраждалих регіонів — Київ, Одеса, Дніпро. Як відпрацювала ППО та що кажуть військові адміністрації про наслідки російської атаки?

Повітряний удар почався о 18 год 11 лютого, а підсумки атаки ЗС РФ підведені станом на 9 год 12 лютого, ідеться у повідомленні Повітряного командування на сторінці Facebook. Силам ППО вдалось збити 16 з 25 ракет та 197 з 219 безпілотників. Російська Федерація атакувала об'єкти у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Одеській областях: військові адміністрації та мери обласних центрів підтвердили ураження енергетики та теплопостачання.

Згідно з даними командування, під час 14-годинної повітряної атаки ЗС РФ противник запустив балістичні ракети "Искандер-М"/С-300 з областей біля кордонів України — з-під Брянська, Воронежа, Ростова. При цьому безпілотних різних типів летіли відразу з семи полігонів, при чому з 219 БпЛА 150 складали дрони-камікадзе "Шахед".

Підсумки роботи ППО в ніч на 12 лютого:

дрони — знешкодили 197 з 219;

балістичні ракети "Искандер-М"/С-300 — 15 з 24;

авіаракета Х-59/Х-69 — летіла одна ракета і її збили.

Повітряні сили повідомили, що сталось 28 влучань у 15 локаціях: в кожен об'єкт — по 1-2 повітряних цілі, при чому вдарили дев'ять "Искандер-М" та 19 "Шахедів".

Обстріл України — наслідки атаки РФ 12 лютого

Зранку 12 лютого про наслідки обстрілу України проінформували представники української влади в регіонах, і також енергетики. С

Компанія ДТЕК заявила про влучання по енергетичному об'єкту в Києві, Одесі, Дніпрі. З'ясувалось, що в Одеській області росіяни сильно пошкодили підстанцію (31-у з усіх, які є у компанії), а у Дніпропетровській — теплостанцію (11 атака), ідеться у заявах пресслужби. До всього, у столиці без світла залишились 107 тис. абонентів: постраждав Деснянський район. ДТЕК повідомило, що почали відновлювати енергомережі, але у більшості районів Києва діють тимчасові графіки, а в Деснянському — екстрені відключення.

Київ та Київська область. У столиці, окрім оновлення графіків відключень, без тепла залишились 2900 будинків, написав мер Віталій Кличко у Telegram-каналі. Проблеми з теплом — у чотирьох районах Києва (Деснянський, Дніпровський, Печерський та Соломʼянський) Від падіння уламків пошкоджені фасади будинків у Дарницькому та Дніпровському районі. У Броварському районі — пошкоджено склади та підприємство. Згідно з даними ОВА, поранено одну людину: на місці працюють рятувальники.

Харків та Харківська область. Глава ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в ніч на 12 лютого регіон атакували 12 дронів-камікадзе "Герань-2", а також інші засоби ураження ЗС РФ (три ракети, FPV, "Молния", "Ланцет" тощо). В підсумку в області загинуло троє людей і 20 отримали поранення. Мер Харкова Ігор Терехов поки не інформував, чи були наслідки для обласного центру.

Дніпро та Дніпропетровська область. ОВА заявила, що через ракетно-дроновий удар постраждали приватні будинки та гаражі. Також з'ясувалось, що поранено двох дітей — немовля та чотирирічна дівчинка.

Одеса та Одеська область. Згідно з даними Одеської ОВА, удар ЗС РФ пошкодив інфраструктурний об'єкт та бізнес-центр. Також є інформація про одного пораненого. Серед іншого, є інформація про відсутність водопостачання у Хаджибейському районі Одеси, у чотирьох житлових кварталах ("Райдужний", "Совіньйон 1-5", "Чорноморськ", "Таїрово") та у двох селах на околиці міста (Лиманка, Червоний Хутір).

Зазначимо, близько 14 год 11 лютого ЗС РФ обстріляли Україну двома аеробалістичними ракетами "Кинджал". Обидві ракети прямували у бік Львова: місцеві жителі чули два вибухи.

