ВС РФ запустили 24 баллистические ракеты: сколько "Искандеров" сбила ПВО и какие последствия в регионах

В ночь на 12 февраля Вооруженные силы Российской Федерации ударили по Украине 24 баллистическими ракетами "Искандер-М" и 219 дронами различных типов, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Системы противовоздушной обороны справилась с частью ракет и дронов, но произошло 28 попаданий. Среди пострадавших регионов — Киев, Одесса, Днепр. Как отработала ПВО и что говорят военные администрации о последствиях российской атаки?

Воздушный удар начался в 18 ч 11 февраля, а итоги атаки ВС РФ подведены по состоянию на 9 ч 12 февраля, говорится в сообщении Воздушного командования на странице Facebook. Силам ПВО удалось сбить 16 из 25 ракет и 197 из 219 беспилотников. Российская Федерация атаковала объекты в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской областях: военные администрации и мэры областных центров подтвердили поражение энергетики и теплоснабжения.

Согласно данным командования, во время 14-часовой воздушной атаки ВС РФ противник запустил баллистические ракеты "Искандер-М"/С-300 из областей возле границ Украины — из-под Брянска, Воронежа, Ростова. При этом беспилотники разных типов летели сразу с семи полигонов, при чем из 219 БпЛА 150 составляли дроны-камикадзе "Шахед".

Итоги работы ПВО в ночь на 12 февраля:

дроны — обезвредили 197 из 219;

баллистические ракеты "Искандер-М"/С-300 — 15 из 24;

авиаракета Х-59/Х-69 — летела одна ракета и ее сбили.

Воздушные силы сообщили, что произошло 28 попаданий в 15 локациях: в каждый объект — по 1-2 воздушных цели, причем ударили девять "Искандер-М" и 19 "Шахедов".

Обстрел Украины — последствия атаки РФ 12 февраля

Утром 12 февраля о последствиях обстрела Украины проинформировали представители украинской власти в регионах, а также энергетики. С

Компания ДТЭК заявила о попадании по энергетическому объекту в Киеве, Одессе, Днепре. Выяснилось, что в Одесской области россияне сильно повредили подстанцию (31-ю из всех, которые есть у компании), а в Днепропетровской — теплостанцию (11 атака), говорится в заявлениях пресс-службы. Ко всему, в столице без света остались 107 тыс. абонентов: пострадал Деснянский район. ДТЭК сообщило, что начали восстанавливать энергосети, но в большинстве районов Киева действуют временные графики, а в Деснянском — экстренные отключения.

Киев и Киевская область. В столице, кроме обновления графиков отключений, без тепла остались 2900 домов, написал мэр Виталий Кличко в Telegram-канале. Проблемы с теплом — в четырех районах Киева (Деснянский, Днепровский, Печерский и Соломенский) От падения обломков повреждены фасады домов в Дарницком и Днепровском районе. В Броварском районе — повреждены склады и предприятие. Согласно данным ОГА, ранен один человек: на месте работают спасатели.

Харьков и Харьковская область. Глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что в ночь на 12 февраля регион атаковали 12 дронов-камикадзе "Герань-2", а также другие средства поражения ВС РФ (три ракеты, FPV, "Молния", "Ланцет" и т.д.). В итоге в области погибло три человека и 20 получили ранения. Мэр Харькова Игорь Терехов пока не информировал, были ли последствия для областного центра.

Днепр и Днепропетровская область. ОВА заявила, что из-за ракетно-дронового удара пострадали частные дома и гаражи. Также выяснилось, что ранены двое детей — младенец и четырехлетняя девочка.

Одесса и Одесская область. Согласно данным Одесской ОГА, удар ВС РФ повредил инфраструктурный объект и бизнес-центр. Также есть информация об одном раненом. Среди прочего, есть информация об отсутствии водоснабжения в Хаджибейском районе Одессы, в четырех жилых кварталах ("Радужный", "Совиньон 1-5", "Черноморск", "Таирово") и в двух селах на окраине города (Лиманка, Красный Хутор).

Отметим, около 14 ч 11 февраля ВС РФ обстреляли Украину двумя аэробаллистическими ракетами "Кинжал". Обе ракеты направлялись в сторону Львова: местные жители слышали два взрыва.

Напоминаем, 10 февраля военные аналитики объяснили, почему РФ потеряла позиции после серии применений ракет "Кинжал" и "Орешник".