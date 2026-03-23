В школу через полицию: в Минобразования напомнили, что пропускать уроки без уважительных причин нельзя

Министр образования и науки Оксен Лисовой заявил, что ответственные органы, а именно Минобразования и МВД, будут жестче относиться к пропускам школы детьми без уважительных причин.

"Мы фиксируем нарушение права ребенка на образование, и дальше с Ювенальной полицией работаем над причиной такого нарушения", — сказал Лисовой на пресс-конференции по итогам трех лет работы команды Минобразования, когда журналисты задали ему вопрос о непосещении учениками школ.

Он отметил, что сейчас будет происходить синхронизация действий Минобразования и Министерства внутренних дел, в частности Национальной полиции, которая должна отслеживать факт наличия ребенка в учебном заведении.

"В условиях отсутствия ребенка в течение длительного промежутка времени мы должны сигнализировать об этом как в Службу по делам детей, так и Нацполиции, которые должны прилагать усилия для того, чтобы найти ребенка. После этого, в зависимости от причины, включаются те или иные механизмы ответственности", — подтвердила заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева.

По ее словам, речь не идет о новом подходе, просто к возвращению к механизмам, которые из-за пандемии и полномасштабного вторжения действовали ненадлежащим образом.

Правила посещения школы в Украине — что известно

Согласно порядку ведения учета детей дошкольного, школьного возраста, воспитанников и учащихся, в случае отсутствия учащихся на учебных занятиях в течение 10-ти рабочих дней подряд по неизвестным или без уважительных причин ответственное лицо учебного заведения изменяет в соответствующем профиле ребенка информацию путем внесения отметки "не охвачен (не охвачен) обучением". Причины отсутствия ученика на учебных занятиях подтверждаются соответствующей медицинской справкой учреждения здравоохранения или письменным объяснением одного из родителей ребенка или других его законных представителей, представленным в произвольной форме.

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, уклонение родителей или лиц, их заменяющих, от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучения и воспитания малолетних или несовершеннолетних детей, влечет за собой предупреждение или наложение штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (850-1700 грн), а те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, — влекут за собой наложение штрафа от 100 до 300 необлагаемых минимумов дохода

Также в Минобразования ответили, будут ли учиться маленькие украинцы в школах летом. Учебный год 2025-2026 в Украине официально определен до конца июня. Однако школы самостоятельно будут решать, как организовывать образовательный процесс в пределах этих сроков.