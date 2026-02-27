Будут ли учиться школьники летом: ответ Минобразования

Учебный год 2025-2026 в Украине официально определен до конца июня. Однако школы самостоятельно будут решать, как организовывать образовательный процесс в пределах этих сроков. В Министерстве образования и науки объяснили, что продолжение обучения летом или изменения в графике каникул будут зависеть от ситуации в регионах.

Сроки учебного года в условиях военного положения определяются постановлением Кабинета министров в начале каждого года. Согласно документу, 2025-2026 учебный год продлится до конца июня, сообщила в интервью "Украинской Правде.Жизнь" заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева.

"Это не означает, что при нормальных условиях все школы обязаны обучать до конца июня. Это те границы, которые задает правительство, а дальше — автономия учебных заведений. Сейчас блэкауты неоднородны по всей территории Украины. В западных и центральных регионах реже продлевали каникулы, чем в Киеве или в прифронтовых регионах", — отметила Кузьмичева.

Відео дня

В то же время в МОН продолжают анализировать ситуацию с энергоснабжением, и весной решения могут корректироваться. Также чиновница объяснила, что в сложных условиях школы могут использовать дистанционное обучение и асинхронный формат. В таком случае ученики получают доступ к материалам и выполняют задания в то время, когда есть электроэнергия. А учителя проверяют работы, когда появляется свет у них.

"Если этого недостаточно, школы могут продолжать обучение в июне в том формате, который является лучшим именно для этого учебного заведения, общины или региона. Учреждения также должны самостоятельно решить, учитывая ситуацию в регионе, относительно сроков весенних каникул. Если зимние каникулы были продлены на две или три недели, то возможна компенсация учебных дней за счет весенних", — отметила Кузьмичева.

Она подчеркнула, что продолжение обучения летом или перенос весенних каникул не будет общенациональным решением. Такие шаги возможны только при необходимости в отдельных общинах, но пока необходимости в этом нет.

