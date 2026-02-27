Чи вчитимуться школярі влітку: відповідь Міносвіти

Навчальний рік 2025–2026 в Україні офіційно визначений до кінця червня. Однак школи самостійно вирішуватимуть, як організовувати освітній процес у межах цих строків. У Міністерстві освіти і науки пояснили, що продовження навчання влітку або зміни у графіку канікул залежатимуть від ситуації в регіонах.

Терміни навчального року в умовах воєнного стану визначаються постановою Кабінету міністрів на початку кожного року. Відповідно до документа, 2025–2026 навчальний рік триватиме до кінця червня, повідомила в інтерв’ю "Українській Правді.Життя" заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова.

"Це не означає, що при нормальних умовах всі школи зобов'язані навчати до кінця червня. Це ті межі, які задає уряд, а далі – автономія закладів освіти. Зараз блекаути неоднорідні по всій території України. У західних та центральних регіонах рідше продовжували канікули, ніж у Києві чи в прифронтових регіонах", — зазначила Кузьмичова.

Водночас у МОН продовжують аналізувати ситуацію з енергопостачанням, і навесні рішення можуть коригуватися. Також посадовиця пояснила, що у складних умовах школи можуть використовувати дистанційне навчання та асинхронний формат. У такому разі учні отримують доступ до матеріалів і виконують завдання в той час, коли мають електроенергію. А вчителі перевіряють роботи, коли з’являється світло у них.

"Якщо цього недостатньо, школи можуть продовжувати навчання в червні у тому форматі, який є найкращим саме для цього закладу освіти, громади чи регіону. аклади також мають самостійно вирішити, зважаючи на ситуацію в регіоні, стосовно термінів весняних канікул. Якщо зимові канікули були продовжені на два чи три тижні, то можлива компенсація навчальних днів за рахунок весняних", — наголосила Кузьмичова.

Вона наголосила, що продовження навчання влітку або перенесення весняних канікул не буде загальнонаціональним рішенням. Такі кроки можливі лише за потреби в окремих громадах, але наразі необхідності в цьому немає.

