У Сумах в "альтернативній школі" викладають російську мову: СБУ досліджує її діяльність, — ЗМІ

У Сумах альтернативний освітній простір "Асгард" опинився під пильною увагою після того, як з’ясувалося, що серед предметів тут викладають російську мову та літературу, а частину занять проводять російською. На тлі звернень батьків і публічного розголосу наразі перевіряють, чи відповідає така діяльність вимогам українського законодавства.

Як йдеться у матеріалі видання "Суспільне Суми", до редакції звернулися містяни, які звернули увагу на роботу "Сімейного освітнього простору Асгард". У соцмережах ініціатива позиціонує себе як альтернативну школу для учнів молодшої та середньої ланки. Крім того, навчання декларується тут як платне: на сторінці вказані різні пакети занять — залежно від віку дітей, вартість коливається від понад 5 тисяч до майже 9 тисяч гривень на місяць. Водночас у коментарі іншому медіа керівниця простору називала іншу суму — 11 тисяч гривень за повний навчальний день.

Організатори заявляють про викладання повного переліку шкільних дисциплін із можливістю оформлення учнів у ліцензованому закладі для отримання документів державного зразка. Окрім базових предметів, пропонують додаткові заняття — каліграфію, виховання "на засадах культури та родинних цінностей". Серед навчальних курсів зазначені російська мова та література. Також на сторінках у соціальних мережах розміщене оголошення про консультації з "германської медицини", дистанційну діагностику та курс психосоматики для дітей від 11 років.

Фото: Суспільне

У матеріалі йдеться, що засновницею цього простору є Марина Коротка. Після суспільного резонансу 16 листопада вона оприлюднила відеозвернення з вибаченнями перед тими, кого могла зачепити діяльність організації, але наразі воно недоступне.

Що відомо про особливості навчання у "Асгард"

У спілкуванні з журналістами видання "Цукр" керівниця пояснила, що в роботі використовують програму "Росток", а навчання відбувається як українською, так і російською мовами. За її словами, під час занять застосовують також окремі радянські та дореволюційні підручники — зокрема з математики, оскільки вони містять задачі на логіку та кмітливість. Вона стверджує, що діти перебувають в україномовному середовищі, однак оперують і російською термінологією.

Після додаткових запитань Марина Коротка заявила, що "Асгард" не є ані офіційним навчальним закладом, ані суб’єктом господарювання. За її словами, йдеться не про оплату освітніх послуг, а про "обмін цінністю" на підставі усних домовленостей між учасниками. Чіткої відповіді щодо наявності укриття для дітей під час повітряних тривог вона не надала. Також підкреслила, що організація самостійно визначає програми та зміст занять.

Коментуючи зауваження щодо викладання російської мови, керівниця зазначила, що має на увазі "мову предків", а не російську мову в сучасному розумінні.

Фото: Суспільне

Також у коментарі журналістам представниця Уповноваженої із захисту державної мови в Сумській області Вікторія Вітер заявила, що в діяльності простору вбачаються ознаки можливого порушення Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Зокрема, закон визначає українську мовою освітнього процесу, а також зобов’язує заклади освіти вести офіційні сторінки державною мовою. Наразі з’ясовується, чи має організація відповідний правовий статус та ліцензію. Один із нещодавніх дописів у соцмережах, де йшлося про "мову пращурів" у відповідь на критику щодо вивчення мови країни-агресора, долучають до матеріалів перевірки.

Ба більше, журналісти "Суспільне Суми" готують звернення до Українського центру оцінювання якості освіти та Служби безпеки України з проханням перевірити, чи здійснюється освітня діяльність на законних підставах. Також редакція очікує на коментарі батьків, чиї діти відвідували заняття, і заявляє про готовність надати слово представникам організації.

Окремо зазначається, що "Асгард" не входить до системи загальної середньої освіти, про що повідомила начальниця обласного управління Державної служби якості освітив Сумській області Алла Рябуха .

Також у статті нагадали, що прямої законодавчої заборони на використання російської мови в освітньому процесі в Україні немає, оскільки це може трактуватися як дискримінація. Разом із тим профільний парламентський комітет нещодавно підтримав вилучення російської мови з переліку мов, які підлягають особливому захисту відповідно до Європейської хартії регіональних або міноритарних мов.

"Альтернативна школа" у Сумах: яка реакція СБУ

Окрім цього, як зазначає видання Hromadske, журналісти звернулися до Служби безпеки України з проханням прокоментувати, чи надходили до відомства звернення щодо діяльності освітнього простору в Сумах та чи перевіряли там можливі порушення. У відповіді в СБУ зазначили, що регіональний підрозділ наразі вивчає ці обставини, а сама служба "системно протидіє будь‑яким загрозам національній безпеці".

Нагадаємо, що у Києві при монастирі УПЦ МП "Голосіївська пустинь" журналісти викрили підпільну школу, де дітей навчають за радянськими підручниками, а також показують російські фільми. Офіційно заклад позиціонує себе як "сімейний клуб".

Згодом голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП митрополит Климент заявив, що йому не відомо, про який заклад при монастирі йдеться у розслідуванні