"Вони просто прийшли": в УПЦ МП відхрестились від підпільної школи, що діє при їх монастирі у Києві

Керівництву Української православної церкви московського патріархату невідомо, про яку школу йдеться у розслідуванні журналістів "Слідство.інфо" щодо підпільної школи на території монастиря УПЦ МП у Києві.

Школа, яку журналісти показали у своєму сюжеті, офіційно не зареєстрована, заявив в коментарі "Суспільному" голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП митрополит Климент.

"Не можна зрозуміти, про що конкретно йде мова. Чи є конкретні прізвища, конкретні місця. Тому що там було все приховано, показувалося з прихованої камери, десь у незрозумілих приміщеннях. Де ті приміщення знаходилися і з ким безпосередньо розмовляли, теж незрозуміло", — сказав Климент.

Він підкреслив, що йому не відомо, про який заклад при монастирі йдеться у розслідуванні, адже школа, яку показали журналісти, не створена рішенням священного синоду УПЦ і офіційно не зареєстрована.

"Показали, як діти заходили. Може, вони просто прийшли. Щодня тисячі людей відвідують монастир", — зазначив Климент.

Митрополит також наголосив, що при монастирі "Голосіївська пустинь" діє лише Київська духовна академія.

Нагадаємо, 6 січня журнаілсти "Слідство. інфо" оприлюднили розслідування про школу при монастирі УПЦ МП, в якій дітей навчають за радняською програмою та російською мовою.

7 січня СБУ та міська прокуратура Києва розпочлаи кримінальне провадження за фактами викладеними у журналістському розслідуванні.